Экс-помощник военкома арестован в Петербурге за аферу с выплатами. Ему не дали спрятаться в больнице

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения бывшему сотруднику военкомата по делу о мошенничестве. Юрий Сергеев заявил, что сам вернулся с СВО, и отрицает махинации с выплатами контрактникам.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 15 ноября, суд заключил Юрия и Анастасию Сергеевых под стражу. Им вменяют хищение 1,6 млн рублей у компании «Россети Ленэнерго». Деньги якобы получили, фиктивно устроив в компанию двух человек и заключив контракт с Минобороны на прохождение военной службы.

Согласно материалам, трудовой договор на первого работника, не планировавшего исполнять свои обязанности, усилиями Юрия Сергеева и неустановленных лиц был заключён 22 сентября 2023 года. Позже новоиспечённый подсобный рабочий 1-го разряда якобы отправился служить рядовым. Ему начислили 850 тысяч рублей.

В ноябре того же года по аналогичной схеме рядовой — но только на бумагах — оказалась Анастасия Сергеева. По версии следствия, её фиктивно устроили подсобным рабочим в другой филиал «Россетей Ленэнерго». Из бюджета компании были перечислены 750 тысяч рублей.

В полицейском главке сообщали, что организаторами мошеннической схемы являются 51-летний бывший помощник военного комиссара и его 38-летняя жена. По предварительной информации «Фонтанки», мужчина уволился с должности помощника военкома в мае этого года.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение. Анастасия Сергеева в суде просила более мягкую меру пресечения, поскольку на её иждивении находится малолетний ребёнок. Её защитник указал, что Сергеева готова сотрудничать со следствием и уже приняла меры к возмещению ущерба.

Юрий Сергеев настаивает на своей непричастности. Он заявил, что служил, участвовал в СВО и не намерен скрываться от следствия. Следствие так не считает. В ходатайстве отмечено, что мужчина, зная об оперативных мероприятиях по делу, покинул Петербург. Непосредственно перед реализацией он, как считают, попытался спрятаться в больнице в Подмосковье, имитируя острую боль.