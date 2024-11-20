Петербуржец через суд добился наказания для курящего соседа по коммуналке

Привлечь курящего соседа к ответственности не так-то просто, но у петербуржца получилось. Мужчина устал от запаха сигаретного дыма в квартире и обратился за помощью к Фемиде. Подробности 20 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Истца зовут Виктор, ответчика — Вячеслав. Оба делят квадратные метры в коммунальной квартире. Из общей кухни спор переместился в Ленинский районный суд. Виктор просил взыскать с соседа 10 тысяч рублей за моральный вред, причиненный курением.

Истец указал, что Вячеслав все время курит в местах общего пользования, в результате чего дым расползается по всей квартире. Виктор отметил, что из-за этого он страдает. Суду мужчина предоставил видео и фото. Ответчик в суд не пришел, возражений от него тоже не поступило.

Суд отметил, что граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. Курильщику никто не может запретить губить свое здоровье, но делать это он должен так, чтобы табачный дым не распространялся за пределы его помещения и не причинял неудобства соседям.