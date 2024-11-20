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Происшествия Петербуржец через суд добился наказания для курящего соседа по коммуналке

Петербуржец через суд добился наказания для курящего соседа по коммуналке

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10 комментариев

Привлечь курящего соседа к ответственности не так-то просто, но у петербуржца получилось. Мужчина устал от запаха сигаретного дыма в квартире и обратился за помощью к Фемиде. Подробности 20 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Истца зовут Виктор, ответчика — Вячеслав. Оба делят квадратные метры в коммунальной квартире. Из общей кухни спор переместился в Ленинский районный суд. Виктор просил взыскать с соседа 10 тысяч рублей за моральный вред, причиненный курением.

Истец указал, что Вячеслав все время курит в местах общего пользования, в результате чего дым расползается по всей квартире. Виктор отметил, что из-за этого он страдает. Суду мужчина предоставил видео и фото. Ответчик в суд не пришел, возражений от него тоже не поступило.

Суд отметил, что граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. Курильщику никто не может запретить губить свое здоровье, но делать это он должен так, чтобы табачный дым не распространялся за пределы его помещения и не причинял неудобства соседям.

Факт проникновения запаха в результате курения ответчика в места общего пользования не оспорен. Суд взыскал с Вячеслава в пользу Виктора компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей.

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Комментарии
11
Cashmare
56 минут
интересно, а вот если идёшь такой с работы, голодный весь, а на весь подъезд жареными окорочками, да с чесночком, пахнет. заходишь домой - а это не у тебя. и тут сразу такие неимоверные моральные страдания испытываешь. всё, штраф стотыщ
на склоне холма
59 минут
хорошо, но мало
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