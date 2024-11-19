Два издательства и типографию оштрафовали за распространение порнографии. Ее нашли в романе Сорокина

Издательство «Эксмо» и типография «Парето-принт» были оштрафованы на 4 миллиона рублей по решению Таганского суда Москвы за «распространение порнографических материалов». Об этом 19 ноября сообщает ТАСС.
Порнографию, по информации издания, обнаружили неназванные эксперты в романе Владимира Сорокина «Наследие». Ранее приговор по аналогичной статье КоАП с аналогичным штрафом вступил в силу в отношении издательства «АСТ».
В январе роман Владимира Сорокина «Наследие» исчез из онлайн-магазинов «Лабиринт», Ozon и Wildberries — это произошло после обращения Z-писателей в Следственный комитет. Они требовали проверить книгу на пропаганду ЛГБТ* и насилия над детьми.
Тогда в АСТ заявили, что редакция и издательство не нашли в тексте «Наследия» ничего предосудительного, однако отправили его на экспертизу.
Сам Владимир Сорокин напомнил, что роман — фантастический, и речь в нем идет о мире будущего. А «мы живем в мире, который гораздо жестче самой жестокой литературы», — приводил текст его заявления сайт «Горький».
Тем не менее книготорговцы получили указания от издательства «АСТ» прекратить продажи, а также распространение электронных версий книги.
По данным СМИ, Владимир Мединский вошел в состав экспертного совета по оценке книжных изданий печатного и электронного формата на предмет их соответствия действующему законодательству, по рекомендации которого издательство «АСТ» и остановило продажи «Наследия» Владимира Сорокина.
* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским движением и запрещено в России.
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