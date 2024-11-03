В Госдуме призвали бороться с «деструктивными» детскими книгами и назвали 5 найденных в них «антиценностей»

Комитет Госдумы по защите семьи призвал правительство России разработать меры против распространения деструктивной детской литературы, в которой парламентарии увидели опасность для государства. Об этом 3 ноября пишет RTVi со ссылкой на письмо главы комитета Нины Останиной вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

В качестве примера «деструктивной литературы» называется книга «Солдатик» итальянской писательницы Кристины Беллемо, где главный герой решает отказаться от войны, о которой всегда думал, но скинул мундир, узнав о существовании мирной жизни. Авторы исследования отмечают, что солдатика никто не обвинил в дезертирстве, хотя в России оно уголовно наказуемо.

Чтение подобных книг, считают в комитете, может способствовать формированию у детей «ложных представлений о долге и дезертирстве».

В обращении комитет ссылается на исследование 930 детских книг, проведенное Союзом писателей России. Все эти произведения есть в продаже в России. Авторы исследования приходят к выводу, что примерно 60% этих книг «строго соответствуют» пяти «деструктивным направлениям», которые формируют «негативные установки в сознании детей»:

— предательство «всех всеми» — друг друга, страны, общества, а вместо сплоченности детям якобы пропагандируется модель разобщенности;

— сведение человеческой природы к животным инстинктам, игнорирование «высоких идеалов» и духовности;

— изменение и отвержение «традиционных социальных ролей» мужчины и женщины —например, «мальчикам не обязательно быть защитниками и героями, а девочкам — стремиться к семейным ценностям»;

— нормализация отклонений и представление личных «недостатков» как «чего-то нормального, не требующего исправления», отсутствие положительных ориентиров для самосовершенствования;

— внушение «безразличия к будущему».

Изданию «Коммерсантъ» Останина заявила, что такие книги «не соответствуют задачам воспитания наших традиционных духовных и нравственных ценностей».

В некоторых детских издательствах отказались комментировать инициативу депутатов бороться с распространением «деструктивных книг». А писатели в приватном разговоре называли такое предложение политическим.