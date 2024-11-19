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Политика Лавров высказался о применении ядерного оружия на фоне ударов ракетами ATACMS по РФ

Лавров высказался о применении ядерного оружия на фоне ударов ракетами ATACMS по РФ

3 972
30 комментариев

Россия делает все необходимое для того, чтобы не допустить ядерной войны. Такое заявление главы МИД России Сергея Лаврова прозвучало во вторник, 19 ноября, на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20 (Группы двадцати) в Рио-де-Жанейро.

По словам Лаврова, Россия привержена позиции о том, что необходимо направлять все силы для недопущения ядерной войны. Так глава МИД ответил на вопрос журналистов о потенциальном ответе РФ на удар ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области.

«Мы строго придерживаемся позиции о том, что нужно делать все необходимое для недопущения ядерной войны. Мы убеждены, что ядерное оружие — это прежде всего средство для сдерживания, для недопущения, предотвращения какой-либо ядерной войны. Вот как мы подходим к этой ситуации», — заявил Сергей Лавров (цитата по «Коммерсанту»).

При этом министр отметил, что нападение ВСУ на Брянскую область следует рассматривать как переход конфликта в новую, более серьёзную стадию, на которую Россия будет реагировать соответствующим образом.

Лавров также добавил, что новая российская доктрина ядерного сдерживания, утвержденная президентом РФ 19 ноября, не содержит ничего нового для Запада и не отличается от американских документов в отношении применения ядерного оружия.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал обновленную доктрину ядерного сдерживания. Согласно документу, ядерное сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ относится к высшим государственным приоритетам. Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что США разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России.

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Сергей Лавров Ядерное оружие Ракеты ATACMS
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Комментарии
30
Я.Я.Я.
1 час
Конечно, постоянное размахивание ядерной дубинкой и ежедневное переписывание доктрины - это и есть самый эффективный путь не применения ЯО.
v777
1 час
Когда СВО планировали, о таком развитии событий думали?
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