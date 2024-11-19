Лавров высказался о применении ядерного оружия на фоне ударов ракетами ATACMS по РФ

Россия делает все необходимое для того, чтобы не допустить ядерной войны. Такое заявление главы МИД России Сергея Лаврова прозвучало во вторник, 19 ноября, на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20 (Группы двадцати) в Рио-де-Жанейро.



По словам Лаврова, Россия привержена позиции о том, что необходимо направлять все силы для недопущения ядерной войны. Так глава МИД ответил на вопрос журналистов о потенциальном ответе РФ на удар ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области.



«Мы строго придерживаемся позиции о том, что нужно делать все необходимое для недопущения ядерной войны. Мы убеждены, что ядерное оружие — это прежде всего средство для сдерживания, для недопущения, предотвращения какой-либо ядерной войны. Вот как мы подходим к этой ситуации», — заявил Сергей Лавров (цитата по «Коммерсанту»).



При этом министр отметил, что нападение ВСУ на Брянскую область следует рассматривать как переход конфликта в новую, более серьёзную стадию, на которую Россия будет реагировать соответствующим образом.



Лавров также добавил, что новая российская доктрина ядерного сдерживания, утвержденная президентом РФ 19 ноября, не содержит ничего нового для Запада и не отличается от американских документов в отношении применения ядерного оружия.



Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал обновленную доктрину ядерного сдерживания. Согласно документу, ядерное сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ относится к высшим государственным приоритетам. Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что США разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России.