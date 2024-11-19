Стивен Кинг анонсировал новый роман. Он выйдет уже 27 мая

Американский писатель Стивен Кинг анонсировал выход своей новой книги. О новом романе под названием «Never Flinch», который поступит в продажу 27 мая 2025 года, «король ужасов» рассказал в интервью Entertainment Weekly.

В произведении будут две переплетающиеся сюжетные линии — одна об убийце, который угрожает убить 13 невиновных и одного виновного, чтобы отомстить за чью-то гибель, а другая о преследователе знаменитой активистки, которая борется за права женщин. Последняя вынуждена нанять телохранительницу — подругу детектива, который разыскивает того самого мстителя. В романе есть множество знакомых персонажей, включая любимую Кингом Холли Гибни (героиня книг «Мистер Мерседес», «Искатели хранителей», «Конец дозора») и госпел-певицу Систу Бесси из «Не показывай страха», а также новые персонажи, среди которых злодей, помешанный на убийствах. Обе истории сольются в одну и приведут к «леденящей душу кульминации».

Последним романом Кинга на данный момент является детектив «Холли», вышедший в 2023 году. В 2024-м писатель выпустил девятый по счету авторский сборник рассказов «You Like It Darker».

Стивен Кинг ранее запретил продавать свои книги в России в знак протеста против конфликта на Украине. Последней легально опубликованной новинкой «короля ужасов» на русском языке был роман «Билли Саммерс», вышедший 6 апреля 2022 года. Тем не менее в день юбилея писателя российские читатели назвали любимую его книгу.