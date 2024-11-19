Пьяный оперативник из Петербурга заснул за рулем служебной «Камри». Теперь ему нужна другая работа

Нетрезвого оперативника задержали инспекторы ДПС в Василеостровском районе Петербурга. Полицейский привлек внимание коллег тем, что уснул за рулем. Но перед этим он сломал шлагбаум. Подробности 19 ноября сообщает паблик «Дорожный инспектор».

Ранним субботним утром на территорию апарт-отеля Docklands, что на набережной Макарова, въехала Toyota Camry. Водитель продемонстрировал грязный стиль вождения и снес шлагбаум. После этой не смертельной, но малоприятной аварии нарушитель уснул. Да так крепко, что охрана оказалась бессильна. Функции будильника в итоге выполнил наряд ДПС.

Приехавшие на вызов инспекторы очень удивились — за рулем «Камри» крепко спал их коллега, оперативный сотрудник. Более того, автомобиль был служебным. Водителя с трудом разбудили. Он настаивает на том, что выпил уже после ДТП. «Дорожный инспектор» сообщает, что оперативник уже уволен со службы и получил административный протокол.