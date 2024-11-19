Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

2 м/c,

зап.

 749мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,94
EUR 105,46
13 лет для Лавленцева
Оплата лицом в метро стартует
Дом Радио
Меняют порядок капремонта
Промышленный Петербург
Чемпионка мира по шахматам
Происшествия Пьяный оперативник из Петербурга заснул за рулем служебной «Камри». Теперь ему нужна другая работа

Пьяный оперативник из Петербурга заснул за рулем служебной «Камри». Теперь ему нужна другая работа

3 926
7 комментариев

Нетрезвого оперативника задержали инспекторы ДПС в Василеостровском районе Петербурга. Полицейский привлек внимание коллег тем, что уснул за рулем. Но перед этим он сломал шлагбаум. Подробности 19 ноября сообщает паблик «Дорожный инспектор».

Ранним субботним утром на территорию апарт-отеля Docklands, что на набережной Макарова, въехала Toyota Camry. Водитель продемонстрировал грязный стиль вождения и снес шлагбаум. После этой не смертельной, но малоприятной аварии нарушитель уснул. Да так крепко, что охрана оказалась бессильна. Функции будильника в итоге выполнил наряд ДПС.

Приехавшие на вызов инспекторы очень удивились — за рулем «Камри» крепко спал их коллега, оперативный сотрудник. Более того, автомобиль был служебным. Водителя с трудом разбудили. Он настаивает на том, что выпил уже после ДТП. «Дорожный инспектор» сообщает, что оперативник уже уволен со службы и получил административный протокол.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Пьяный водитель
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
михаил.ру
38 минут
интересно сколько он судеб сломал будучи при должности
Мillemelle
38 минут
только административный протокол?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00
Новости компаний
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
ТОП 5
Новости компаний
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00