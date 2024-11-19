В Кронштадте ночью полностью перекроют КАД

Дорожные работы на несколько часов полностью перекроют кольцевую автодорогу Петербурга в районе Кронштадта в ночь с 19 на 20 ноября. Об этом предупреждает пресс-служба Дирекции КЗС.

С 1:00 до 5:00 20 ноября на 126-м километре КАД, в районе строительства надземного пешеходного перехода, будут закрыты и внешнее, и внутреннее кольцо. На внешнем установят временное ограждение, а перед участком работ будет работать регулировщик. Внутреннее перекроют перед въездом в тоннель С-1, на выездах от форта «Константин» и порта «Моби Дик» (в районе АЗС «Роснефть») и перед съездом на дублер порта «Моби Дик».

Въезд в Кронштадт и выезд из него в направлении Горской будет осуществляться без ограничений.

Если работы выполнят раньше запланированного, то движение восстановят в более короткие сроки. Также, если скопится большая пробка, дорожники выделят короткие промежутки для пропуска транспорта. Перекрытие не будет распространяться на транспорт экстренных служб. Остальных водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.