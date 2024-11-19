Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как 0

2 м/c,

ю-з.

 748мм 92%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,94
EUR 105,46
Оплата лицом в метро стартует
Дом Радио
Меняют порядок капремонта
Чемпионка мира по шахматам
Промышленный Петербург
Нападение на Вадима Евсеева
Авто Город В Кронштадте ночью полностью перекроют КАД

В Кронштадте ночью полностью перекроют КАД

1 688
1 комментарий

Дорожные работы на несколько часов полностью перекроют кольцевую автодорогу Петербурга в районе Кронштадта в ночь с 19 на 20 ноября. Об этом предупреждает пресс-служба Дирекции КЗС.

С 1:00 до 5:00 20 ноября на 126-м километре КАД, в районе строительства надземного пешеходного перехода, будут закрыты и внешнее, и внутреннее кольцо. На внешнем установят временное ограждение, а перед участком работ будет работать регулировщик. Внутреннее перекроют перед въездом в тоннель С-1, на выездах от форта «Константин» и порта «Моби Дик» (в районе АЗС «Роснефть») и перед съездом на дублер порта «Моби Дик».

Въезд в Кронштадт и выезд из него в направлении Горской будет осуществляться без ограничений.

Если работы выполнят раньше запланированного, то движение восстановят в более короткие сроки. Также, если скопится большая пробка, дорожники выделят короткие промежутки для пропуска транспорта. Перекрытие не будет распространяться на транспорт экстренных служб. Остальных водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Петербург КАД Дамба Перекрытия движения
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Ухти-Тухти
55 минут
А, как проедет скорая помощь при необходимости?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
Новости компаний
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Новости компаний
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18