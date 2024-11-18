Переход дороги в Ленобласти закончился гибелью. Полиция разбирается в смертельном ДТП

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с пешеходом во Всеволожском районе Ленобласти: водитель «Тойоты Камри» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на мужчину.

По информации официального телеграм-канала ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в понедельник в 20.29 на 2-ой линии в поселке Дунай.

50-летний водитель «Тойоты» сбил мужчину, на вид 50-ти лет. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм. Его личность устанавливается.

Обстоятельства ДТП выясняются.