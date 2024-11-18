Китайский зонд «Чанъэ-6» помог выяснить, что скрывалось на обратной стороне Луны

Китайский зонд «Чанъэ-6», который впервые в истории взял образцы грунта с обратной стороны Луны, помог выяснить, что скрывается на невидимой глазу поверхности.
Ракета «Чанчжэн-5 Y8» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 3 мая. Аппарат «Чанъэ-6» должен был доставить на Землю около двух килограммов грунта. Местом его посадки был выбран кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс — Эйткен. После успешного сбора грунта ночью 4 июня зонд взлетел с лунной поверхности и вышел на заданную орбиту вокруг естественного спутника Земли. В июне грунт с обратной стороны Луны был доставлен на Землю. Китайская миссия по добыче ценных образцов завершилась успехом.
Как выяснилось, на темной стороне Луны миллиарды лет назад извергались вулканы. Китайские ученые проанализировали образцы лунного грунта, впервые в истории доставленные миссией «Чанъэ-6», и обнаружили в них вулканические породы возрастом около 2,8 миллиарда лет. Выводы исследования были опубликованы в журнале Nature.
Это подтверждает гипотезу, что на обратной стороне Луны тоже происходила вулканическая активность, равно как и на видимой, но это в силу каких-то причин происходило в разное время и с разной продолжительностью. Теперь ученые будут стараться понять, почему стороны спутника различаются настолько сильно.
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