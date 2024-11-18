Китайский зонд «Чанъэ-6» помог выяснить, что скрывалось на обратной стороне Луны

Ракета «Чанчжэн-5 Y8» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 3 мая. Аппарат «Чанъэ-6» должен был доставить на Землю около двух килограммов грунта. Местом его посадки был выбран кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс — Эйткен. После успешного сбора грунта ночью 4 июня зонд взлетел с лунной поверхности и вышел на заданную орбиту вокруг естественного спутника Земли. В июне грунт с обратной стороны Луны был доставлен на Землю. Китайская миссия по добыче ценных образцов завершилась успехом.