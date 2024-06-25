Грунт с обратной стороны Луны доставлен на Землю. Китайская миссия по добыче ценных образцов завершилась успехом

Возвратный модуль китайского лунного зонда «Чанъэ-6» доставил на Землю 25 июня утром образцы грунта, собранные на обратной стороне Луны. Об успешном завершении лунной миссии сообщает телеканал CGTN.

Капсула с реголитом (остаточным грунтом, который является продуктом космического выветривания породы) приземлилась на парашюте в провинции Внутренняя Монголия. Образцы с обратной стороны земного спутника были доставлены на Землю впервые.

Вся миссия «Чанъэ-6» продлилась 53 дня: 3 мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань успешно стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-5 Y8», которая отправила на Луну станцию «Чанъэ-6», 4 июня китайский зонд взял образцы грунта с поверхности Луны.

