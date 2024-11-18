Кабмин ФРГ: США заранее сообщили Германии о разрешении на удары ВСУ вглубь РФ

Разрешение наносить удары вглубь России дальнобойным оружием не повлияет на решение Германии не поставлять ракеты Taurus Украине. Об этом на брифинге 18 ноября заявил журналистам представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

По его словам, США заранее проинформировали Германию о своем решении, передает ТАСС. Но на решение канцлера Германии Олафа Шольца не поставлять Украине крылатые ракеты Taurus оно не повлияет, подчеркнул Бюхнер. Шольц не раз заявлял, что ФРГ не будет поставлять Украине оружие, которое, по его мнению, будет способствовать эскалации конфликта.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью радиостанции RBB Inforadio сегодня заявила, что считает удары дальнобойным оружием правом Украины на самооборону, пишет «КоммерсантЪ». По ее мнению, разрешить атаки вглубь РФ очень важно.

Накануне New York Times и Reuters сообщили что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американских дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Отмечалось, что речь идет только о целях в Курской области и, в частности, об ударах по северокорейским войскам, которые якобы находятся в регионе. Пентагон и Байден информацию СМИ не комментировали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое разрешение, если оно имеет место быть, означает новый виток напряженности. Он добавил, что знает о снятии запрета на удары вглубь РФ только из СМИ, но напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что удары по территории России американским оружием будут означать прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине.