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Политика «Я не буду действовать опрометчиво»: Шольц — о приглашении Украины в НАТО и поставках Киеву ракет Taurus

«Я не буду действовать опрометчиво»: Шольц — о приглашении Украины в НАТО и поставках Киеву ракет Taurus

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Немецкий канцлер Олаф Шольц в настоящее время не видит необходимости принимать решение о приглашении Украины в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом он заявил 24 октября в интервью ZDF.

По его словам, «приглашение в НАТО обычно довольно быстро связано с членством», но «страна, которая воюет, не может стать членом НАТО».

«Все это знают, с этим нет никаких разногласий», добавил он. «Мы приняли решение в Вашингтоне и Вильнюсе и описали перспективу. Но я считаю, что в настоящее время нет необходимости в новом решении, помимо этого решения», сказал канцлер ФРГ. Ранее, 11 июля 2023 года, на саммите НАТО в Вильнюсе было принято заявление, в котором утверждалось, что будущее Украины в альянсе, но вероятных сроков приема при этом не называлось.

Шольц подчеркнул, что нужно быть «очень серьезным» в отношении российско-украинского конфликта и придерживаться разумных действий, которые, с одной стороны, гарантируют поддержку Украины, но, с другой стороны, не приведут к войне между Россией и НАТО. «Я очень четко это понимаю и не изменю своей позиции», — сказал канцлер.

В вязи с этим он вновь обозначил свою позицию по поводу поставок в Украину немецких крылатых ракет Taurus: «Мое мнение ясно. Я считаю, что это неправильно». Он не будет поставлять оружие, которое, по его мнению, будет способствовать эскалации конфликта.

«Я не буду действовать опрометчиво», заключил Шольц.

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ПО ТЕМЕ
Олаф Шольц Канцлер ФРГ Украина в НАТО Ракеты Taurus Конфликт на Украине
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