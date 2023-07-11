Когда Украину примут в НАТО и что с Россией. Как прошел первый день саммита альянса в Вильнюсе

Фото: Kevin Lamarque / AP / TASS Поделиться Поделиться





Сегодня, 11 июля, стартовал саммит стран НАТО в Вильнюсе — он продлится два дня. «Фонтанка» собрала основные заявления альянса о военной помощи Украине и ее членстве в блоке, а также об отношениях НАТО с Россией.



Об Украине Еще утром президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что на саммите в Вильнюсе не будут решать вопрос членства Украины в НАТО — ограничатся обсуждением усиления сотрудничества страны с альянсом.

Перед встречей лидеров стран генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил на публичном форуме, где заявил, что предложил отменить для Киева план действий по членству, чтобы сократить процесс присоединения страны. Также он отметил, что все союзники считают, что Украина должна вступить в НАТО.



Напомним, что президент США Джо Байден в середине июня говорил, что Украина должна соответствовать определенным стандартам для вступления в НАТО, а упрощать процедуру ее присоединения не будут — в отношении Киева есть ряд вопросов, в том числе связанных с безопасностью и коррупцией.



В итоге в рамках первого дня саммита НАТО согласилась упростить процесс присоединения Украины: процедура пройдет в один этап, а не в два. Так, альянс обещает «направить приглашение» Украине на вступление в организацию, если все члены НАТО согласятся и Киев выполнит все необходимые условия. Среди критериев, из-за которых страна до сих пор не может попасть в альянс, Столтенберг выделил необходимость усиления безопасности и борьбу с коррупцией в правительстве, а также продолжающиеся боевые действия на ее территории.



С тем, что невозможно принять страну в альянс до завершения боевых действий, согласны все союзники по блоку. Сейчас самая срочная задача — «обеспечить победу Украины», иначе вопрос о членстве вообще не будет стоять, подчеркнул генсек.

Столтенберг также заметил, что условия по вступлению Украины в НАТО отображены в десятой статье трансатлантического договора. Согласно тексту документа, договаривающиеся стороны могут предложить присоединиться к альянсу любому другому европейскому государству по всеобщему согласию.



«Союзники по альянсу должны сами заявить о том, что они считают эти условия выполненными», — отметил Столтенберг, не называя конкретных сроков.

Всего предложенный порядок действий по поддержке Киева состоит из трех пунктов: пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей через создание совета «НАТО — Украина», где страны будут встречаться как «равные партнеры», и отмена для страны необходимости выполнения плана действий по членству.



При этом НАТО признает большие проблемы Украины при контрнаступлении. Ответом альянса должно быть усиление военной помощи Киеву, заявил Столтенберг. Вооруженные силы Украины встречают яростное сопротивление, а позиционная оборона — серьезный вызов для войск, поэтому страны НАТО должны сосредоточиться на продолжении поддержки Киева «так долго, как это потребуется».



По его словам, сейчас страны альянса уделяют особое внимание «обеспечению победы Украины над Россией»: союзники в том числе предоставили Киеву самолеты, среди которых польские МиГ-29, а в настоящее время ведутся переговоры по поводу «других видов самолетов». Также генсек отметил, что НАТО начала готовить и тренировать украинские войска еще в 2014 году.

В итоге сегодня страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине по переходу от советских к натовским стандартам и доктринам, а также анонсировали первое заседание совета «Украина — НАТО» в среду с участием президента Владимира Зеленского.



Страны военного блока приняли обязательства довести минимальный уровень своих военных расходов до 2% ВВП и утвердили план развертывания 300 тысяч военных на восточном фланге и расширения оборонных закупок.

Про Россию

Страны НАТО в коммюнике саммита в Вильнюсе назвали Россию «самой серьезной и прямой угрозой безопасности» в евроатлантическом регионе.

«Мир в евроатлантическом пространстве был разрушен. Российская Федерация нарушила нормы и принципы, способствовавшие созданию стабильного и предсказуемого европейского порядка. Российская Федерация представляет собой наиболее значительную и прямую угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе», — говорится в документе.



Ядерная риторика страны «безрассудна», а союзники по блоку внимательно следят за тем, что делает Россия. При этом в НАТО признали, что пока не видели изменений в позиции Москвы по развертыванию ядерного оружия, но заявили, что будут сохранять бдительность.



Также в тексте коммюнике говорится, что страны альянса призвали Россию к конструктивному участию в переговорах, но Москва «не продемонстрировала подлинной открытости к справедливому и прочному миру». НАТО требует от РФ «немедленно прекратить» СВО и возлагает на Москву ответственность за конфликт на Украине.

При этом в коммюнике отмечается, что альянс не стремится к конфликту с Россией и не представляет для нее угрозы, но не может считать РФ своим партнером.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не наблюдает перемещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларусь.

Как отреагировали Украина и Россия Зеленский назвал неготовность НАТО включить Украину в альянс абсурдом и предположил, что членство страны в блоке превращается в предмет торга во время переговоров с Россией.

«Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины. Похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса. Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией», — написал украинский президент в Telegram.



При этом вечером во вторник он не стал давать политическую оценку итоговому документу саммита. Выступая на концерте, организованном в поддержку вступления Украины в альянс, Зеленский сказал, что «НАТО даст Украине безопасность, Украина сделает НАТО сильнее».

В офисе президента Украины тем временем заявили, что знали, что сегодня страна не получит конкретного приглашения в НАТО. «Мы знали, что НАТО сделает только первые шаги: долгосрочная программа и отказ от ПДЧ», — говорил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала в странной манере на слова Столтенберга о том, что «если Украина не победит, вопрос о членстве вообще не будет стоять». «Фейл-саммит, когда членство не стоит», — написала она в своем телеграм-канале.

Напомним, что Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО еще в сентябре 2022 года.



В Кремле же ускоренное вступление Украины в НАТО назвали угрозой европейской безопасности. «Это таит в себе очень большие опасности, и те, кто будет принимать решение, должны отдавать себе в этом отчет», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Следующий саммит НАТО пройдет в 2024 году в Вашингтоне, следует из коммюнике вильнюсского саммита альянса.

