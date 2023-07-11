Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в НАТО

Перед встречей лидеров НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг выступил на публичном форуме и заявил, что предложил отменить для Украины план действий по вступлению в НАТО. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает «Коммерсантъ».

Это позволит, уточнил он, сократить процесс присоединения Украины к альянсу. Также Столтенберг добавил, что НАТО признает наличие у Украины больших проблем при контрнаступлении.



«Украина прошла долгий путь с тех пор, как в 2008 году мы приняли решение о том, что следующим шагом будет план действий по членству», — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.