Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в НАТО

Перед встречей лидеров НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг выступил на публичном форуме и заявил, что предложил отменить для Украины план действий по вступлению в НАТО. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает «Коммерсантъ».
Это позволит, уточнил он, сократить процесс присоединения Украины к альянсу. Также Столтенберг добавил, что НАТО признает наличие у Украины больших проблем при контрнаступлении.
«Украина прошла долгий путь с тех пор, как в 2008 году мы приняли решение о том, что следующим шагом будет план действий по членству», — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Президент США Джо Байден в середине июня говорил, что Украина должна соответствовать определённым стандартам для вступления в НАТО, упрощать процедуру ее присоединения не будут. По его словам, в отношении Киева есть ряд вопросов, в том числе связанных с безопасностью и коррупцией. А 8 июля американский лидер заявил, что говорить о присоединении Украины к альянсу пока преждевременно и это могло бы грозить втягиванием НАТО в конфликт с Россией.
Тем не менее ряд членов НАТО, в том числе Турция, считают, что Украина готова к вступлению в альянс.