Байден ответил, нужно ли ослабить барьеры для принятия Украины в НАТО

Украина должна соответствовать определённым стандартам для вступления в НАТО, упрощать процедуру мы не будем. Об этом 17 июня заявил президент США Джо Байден перед отъездом в Филадельфию на первое официальное мероприятие предвыборной кампании, сообщает CNN.



По словам Байдена, Киев сделал все, что связано с демонстрацией способности к военной координации. Однако есть ряд вопросов, связанных с безопасностью, коррупцией и соответствием стандартам. Глава Белого дома уверен, что Украина сможет присоединиться к альянсу, но «это не происходит автоматически».

