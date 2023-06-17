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    Байден ответил, нужно ли ослабить барьеры для принятия Украины в НАТО

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    4 комментария

    Украина должна соответствовать определённым стандартам для вступления в НАТО, упрощать процедуру мы не будем. Об этом 17 июня заявил президент США Джо Байден перед отъездом в Филадельфию на первое официальное мероприятие предвыборной кампании, сообщает CNN.

    По словам Байдена, Киев сделал все, что связано с демонстрацией способности к военной координации. Однако есть ряд вопросов, связанных с безопасностью, коррупцией и соответствием стандартам. Глава Белого дома уверен, что Украина сможет присоединиться к альянсу, но «это не происходит автоматически».

    На этой неделе в ряде западных СМИ появилась информация о том, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил Байдену рассмотреть возможность отмены для Украины необходимости поэтапной реализации Плана действий по членству в НАТО, который является одним из препятствий для Киева. Американский президент якобы готов поддержать инициативу, если союзники по альянсу это одобрят.

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    Комментарии 4

    Гость17 Июн 2023 в 18:35
    Американцы уже горько пожалели, что они позволили фальсификацию "выборов" байдена. Был бы Трамп, такой фигни не было бы. Никто бы не накачивал украину оружием, и все бы жили чинно-мирно с учетом новых географический реалий. Еще бы спасибо говорили за освобождение!
    +1−0
    Гость17 Июн 2023 в 18:32
    Ох, наделал байден делов, а разгребать всему миру. Ну ничего, Отчизна наша великая уже победила фашизм в 45! А победа в генах наших! Можем повторить!
    +1−0
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