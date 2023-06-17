Байден ответил, нужно ли ослабить барьеры для принятия Украины в НАТО

Украина должна соответствовать определённым стандартам для вступления в НАТО, упрощать процедуру мы не будем. Об этом 17 июня заявил президент США Джо Байден перед отъездом в Филадельфию на первое официальное мероприятие предвыборной кампании, сообщает CNN.
По словам Байдена, Киев сделал все, что связано с демонстрацией способности к военной координации. Однако есть ряд вопросов, связанных с безопасностью, коррупцией и соответствием стандартам. Глава Белого дома уверен, что Украина сможет присоединиться к альянсу, но «это не происходит автоматически».
На этой неделе в ряде западных СМИ появилась информация о том, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил Байдену рассмотреть возможность отмены для Украины необходимости поэтапной реализации Плана действий по членству в НАТО, который является одним из препятствий для Киева. Американский президент якобы готов поддержать инициативу, если союзники по альянсу это одобрят.