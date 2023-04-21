Столтенберг: Все союзники считают, что Украина должна вступить в НАТО

Союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна присоединиться к альянсу. Об этом 21 апреля заявил генсек организации Йенс Столтенберг перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе «Рамштайн»



«Как я вчера сказал в Киеве, будущее Украины — в семье альянса. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса», — отметил Столтенберг (цитата по РИА Новости).



По его словам, сейчас страны НАТО уделяют особое внимание «обеспечению победы Украины над Россией». Союзники в том числе предоставили Киеву самолеты, среди которых польские МиГ-29. В настоящее время ведутся переговоры по отправке Киеву «других видов самолетов», добавил генсек.

