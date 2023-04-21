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    Спецоперация на Украине

    Столтенберг: Все союзники считают, что Украина должна вступить в НАТО

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    Союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна присоединиться к альянсу. Об этом 21 апреля заявил генсек организации Йенс Столтенберг перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе «Рамштайн»

    «Как я вчера сказал в Киеве, будущее Украины — в семье альянса. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса», — отметил Столтенберг (цитата по РИА Новости).

    По его словам, сейчас страны НАТО уделяют особое внимание «обеспечению победы Украины над Россией». Союзники в том числе предоставили Киеву самолеты, среди которых польские МиГ-29. В настоящее время ведутся переговоры по отправке Киеву «других видов самолетов», добавил генсек.

    Кроме того, Столтенберг сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе, который должен пройти 11–12 июля. В ходе него в том числе планируют обсудить план перехода Украины от советских стандартов и доктрин к стандартам и доктринам НАТО.

    Напомним, Столтенберг посетил Киев накануне. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и пообещал, что Украина со временем станет членом НАТО.

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