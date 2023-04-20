Столтенберг в Киеве пообещал, что Украина вступит в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Киев заявил, что Украина со временем станет членом альянса.
«Полноправное место Украины — в евроатлантической семье. Полноправное место Украины — в НАТО, и со временем и благодаря нашей поддержке эта цель будет достигнута», — сказал он 20 апреля на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).
Он отметил, что союзники сейчас поставляют Украине больше самолетов, танков и бронетехники, что «действительно меняет ситуацию на поле боя». По словам генсека, страны НАТО с февраля 2022 года выделили Украине 150 млрд евро.
Столтенберг также заявил, что обсуждение гарантий безопасности для Украины будет одной из тем саммита НАТО в Вильнюсе. «Однако сейчас главной целью НАТО должно быть обеспечение того, чтобы Украина победила, поскольку это единственный путь к тому, чтобы вести осмысленную дискуссию о будущем членстве Украины», — цитирует генсека ТАСС.
Столтенберг приехал в Киев 20 апреля. О его визите заранее не сообщалось.