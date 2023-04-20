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    СМИ: Генсек НАТО приехал в Киев

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    Журналисты сообщили о визите в Киев генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом 20 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

    По данным The Kyiv Independent, генсека заметили утром в четверг, когда он «отдавал дань уважения» погибшим украинским военным на Михайловской площади в центре столицы Украины.

    ТАСС отмечает, что официально о приезде Столтенберга пока не сообщалось.

    Два дня назад Столтенберг заявил, что страны НАТО уже передали Украине «огромное количество оружия, боеприпасов и материалов», однако альянс должен «сделать еще больше».

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