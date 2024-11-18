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Бизнес Блогеров и СМИ обяжут выплачивать сбор в 3% за распространение рекламы

Блогеров и СМИ обяжут выплачивать сбор в 3% за распространение рекламы

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9 комментариев

Новый налог на доходы от рекламы в интернете, как предполагается, составит 3% и затронет всех участников процесса: средства массовой информации, блогеров, рекламные платформы и посредников между ними и заказчиками рекламы. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

Все участники рынка интернет-рекламы, в том числе операторы рекламных платформ и агенты, обязаны будут уплачивать государству 3% от квартальной выручки, полученной за распространение рекламы. Как отметил партнер юридической фирмы Comply Максим Али, под этот закон попадут не только крупные игроки, вроде «Яндекса» и VK, но и весь остальной рынок, включая СМИ и блогеров в Telegram. Предполагается, что контроль за соблюдением этих требований государство будет осуществлять через маркировку рекламы. Кроме того, рынок рекламы включает в себя и любых владельцев веб-сайтов, где публикуется реклама. Соответственно, если нововведения будут приняты, все владельцы сайтов, зарабатывающие на рекламе, должны будут делать соответствующие выплаты, подчеркивает советник юрфирмы Orchards Анастасия Сивицкая.

Директор по закупкам рекламы Centra Степан Геворкян предупреждает, что введение нового сбора увеличит финансовую нагрузку на рекламные платформы — вырастет стоимость интернет-рекламы, так как дополнительные расходы будут включены в прайс-лист. В «Яндексе» подтвердили свою прежнюю позицию, согласно которой инициатива о введении сбора поставит игроков интернет-рынка в неблагоприятное положение. VK и Ozon воздержались от комментариев.

По информации источников «Коммерсанта», предложение о введении нового сбора сейчас рассматривается профильным вице-премьером Дмитрием Григоренко. Отмечается, что средства от сборов направят на поддержку российских разработчиков ПО и развитие информационных ресурсов.

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Комментарии
9
Cashmare
17 минут
да у милорда с казной похоже вообще не алё
gatsby55
20 минут
Даю подсказку блогерам: рекламу размещаете бесплатно, на общественных началах. Деньги от рекламодателей принимаете на благотворительность. Можно взять на работу пару глухонемых и им всё выплачивать. Ну, вы поняли. Еще и из бюджета под эту тему что-нибудь вытянете.
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