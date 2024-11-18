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Происшествия Страшный пожар в Екатеринбурге: горит больница, люди прыгают вниз

Страшный пожар в Екатеринбурге: горит больница, люди прыгают вниз

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2 комментария

Крупный пожар разгорелся днём 18 ноября в центре Екатеринбурга. Загорелась клиническая больница № 3 на улице Братьев Быковых. Крыша охвачена пламенем, дым виден из разных районов города, пишет E1.RU. На кадрах очевидцев видно прыгающих вниз людей — как говорят, это пациенты.

По данным МЧС, огонь охватил 200 кв. м. На месте работают 39 человек и 13 спецмашин. Горожане рассказывают, что на кровле велись работы по ее утеплению, «работали болгаркой, пожар быстро распространился, всех вывели на улицу», на верхнем этаже полопались окна.

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«Работника вывели с крыши. Было видно, что до приезда пожарных он пытался тушить огонь самостоятельно», — рассказывает изданию очевидец.

Предположительно, есть пострадавшие. На крыше находился рабочий. Его спустили, он чувствует себя плохо.

«Что-то бахнуло рядом с улицами Свердлова, Азина и Братьев Быковых», — сказал один из очевидцев произошедшего. Судя по видео, которое разместили наши коллеги из Е1.RU, из окон больницы прыгали пациенты. Они спасались от огня.

В 12 мск в канале МЧС России сообщалось, что пожар локализован на 300 квадратных метрах, работали 46 спасателей и 16 единиц техники. Еще через 10 минут стало известно, что открытое горение ликвидировано. Сотрудники МЧС спасли с крыши больницы одного человека. Е1.RU, по всей видимости, сообщал именно о нем — «когда на крышу поднялись пожарные, он уже лежал на кровле». Портал сообщает, что пострадавшего рабочего погрузили в машину скорой.

Миздрав Свердловской области в 12:20 мск уточнил, что при пожаре пострадали двое мужчин, участвовавших в ремонтных работах на крыше. «Одному из них оказана помощь на месте, второй госпитализирован», — подчеркнули в telegram-канале министерства. Там также отметили, что все пациенты при необходимости могут обратиться в отделение неотложной помощи поликлиники №1 ЦГКБ №3.

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Комментарии
2
lachavoje
16 минут
Всё разваливается в стране(
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