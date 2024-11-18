Утвержден перечень услуг по биометрии в МФЦ. Среди тестовых регионов — Ленобласть

Правительство определило перечень государственных услуг, которые разрешат получать в МФЦ по биометрии без паспорта. Пока они будут доступны в трех регионах, включая Ленинградскую область. Об этом пишет 18 ноября РБК со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Реализовать эту возможность смогут те, кто уже зарегистрировал подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе. Им для идентификации надо будет просто посмотреть в камеру. С использованием биометрии россияне смогут:

зарегистрировать транспортное средство,

получить или заменить водительское удостоверение,

получить пособие в связи с рождением ребенка,

оформить государственную пенсию,

подать заявление на расторжение брака,

получить разрешение на строительство как застройщик.

Это не полный список, в нем есть и другие меры социальной поддержки.

Такую возможность до конца года обещают сделать доступной в Челябинской, Липецкой и Ленинградской областях.

Зарегистрировавшие биометрию россияне могут бесконтактно оплачивать покупки, проезд в метро в Петербурге, Казани, Екатеринбурге, оформлять электронные подписи, eSim и получать ряд других услуг.