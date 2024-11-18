Утвержден перечень услуг по биометрии в МФЦ. Среди тестовых регионов — Ленобласть

Правительство определило перечень государственных услуг, которые разрешат получать в МФЦ по биометрии без паспорта. Пока они будут доступны в трех регионах, включая Ленинградскую область. Об этом пишет 18 ноября РБК со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Реализовать эту возможность смогут те, кто уже зарегистрировал подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе. Им для идентификации надо будет просто посмотреть в камеру. С использованием биометрии россияне смогут:
зарегистрировать транспортное средство,
получить или заменить водительское удостоверение,
получить пособие в связи с рождением ребенка,
оформить государственную пенсию,
подать заявление на расторжение брака,
получить разрешение на строительство как застройщик.
Это не полный список, в нем есть и другие меры социальной поддержки.
Такую возможность до конца года обещают сделать доступной в Челябинской, Липецкой и Ленинградской областях.
Зарегистрировавшие биометрию россияне могут бесконтактно оплачивать покупки, проезд в метро в Петербурге, Казани, Екатеринбурге, оформлять электронные подписи, eSim и получать ряд других услуг.
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