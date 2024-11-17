Гроза с молниями зафиксирована под Петербургом

В Петербурге днем 17 ноября переменная облачность, временами даже выглядывает солнце, а на севере Ленобласти ходят хмурые тучи.

«Ноябрьская гроза прошла сегодня днем в Ленинградской области. Грозопеленгаторы зафиксировали несколько молний севернее Санкт-Петербурга», — сообщает телеграм-канал «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».

«Яндекс Погода» демонстрирует осадки на линии Приморск — Каменка — Первомайское — Васкелово. Ближе к Ладоге они усиливаются.









Сегодня регион находится под влиянием тыловой, менее теплой части североатлантического циклона. Синоптики предупреждали о возможных осадках.