Гроза с молниями зафиксирована под Петербургом

В Петербурге днем 17 ноября переменная облачность, временами даже выглядывает солнце, а на севере Ленобласти ходят хмурые тучи.
«Ноябрьская гроза прошла сегодня днем в Ленинградской области. Грозопеленгаторы зафиксировали несколько молний севернее Санкт-Петербурга», — сообщает телеграм-канал «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».
«Яндекс Погода» демонстрирует осадки на линии Приморск — Каменка — Первомайское — Васкелово. Ближе к Ладоге они усиливаются.
Сегодня регион находится под влиянием тыловой, менее теплой части североатлантического циклона. Синоптики предупреждали о возможных осадках.
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