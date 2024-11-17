В Новогорелово девушка упала с 14-го этажа. Она мешала лекарство с алкоголем

Девушка в возрасте 21 года упала с балкона на улице Современников в Новогорелово. Она с подругой мешала алкоголь с транквилизаторами.

Как стало известно «Фонтанке», тело девушки прохожие нашли возле дома 7 по улице Современников 16 ноября около половины десятого вечера. Она упала на припаркованные во дворе машины.

Полиция выяснила, что девушка упала с балкона съемной квартиры на 14-м этаже. Вместе с 35-летней подругой она пила алкоголь, который вперемешку с лекарствами лишил ее возможности себя контролировать. Девушка вышла на перекур и потеряла равновесие. Она умерла на месте.