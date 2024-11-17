«Решил почтить память погибших». Москвич объяснил, зачем поджег стихийный мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

Щербинский суд Москвы оштрафовал мужчину, который поджег стихийный мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает 17 ноября РИА Новости.

Согласно материалам дела, народный мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» появился возле памятника воинам-участникам локальных конфликтов. В знак скорби люди оставляли там цветы и мягкие игрушки. Осужденный, который гулял с собакой через несколько дней после трагедии, достал зажигалку и поджег игрушки. Сам камень-памятник не пострадал, но гарь и копоть пришлось устранять клининговым службам.

Сам мужчина пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и спонтанно решил поджечь мемориал, так как ему показалось, что «таким образом память погибших в ходе произошедшего теракта будет почтена, и это будет выглядеть красиво». Он признал вину и раскаялся в содеянном.

По данным ТАСС, суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 243.4 УК РФ (повреждение памятников) и назначал ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

Теракт в «Крокусе» был совершен 22 марта 2024 года, когда должна была выступать группа «Пикник». Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли стрельбу, затем подожгли здание и попытались скрыться. Пострадало более 550 человек, погибло 144 человека.