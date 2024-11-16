Маск пообещал «найти и уничтожить» тех, кто рассказывает про его связи с РФ

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что найдет и уничтожит тех, кто выступает с утверждениями о его связях с Россией. Об этом Маск в субботу, 16 ноября, написал в соцсети X.com.

«Выясню, кто выступает с такими обвинениями, и уничтожу их», — заявил Маск.

Так основатель Tesla и Space X отреагировал на информацию, что сенаторы-демократы в США попросили провести расследование о якобы имеющих место контактах Москвы и самого Илона Маска.

В конце октября в американских СМИ появились публикации, где утверждалось, что Маск поддерживает регулярные контакты с российской стороной, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным.