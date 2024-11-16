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Общество Маск пообещал «найти и уничтожить» тех, кто рассказывает про его связи с РФ

Маск пообещал «найти и уничтожить» тех, кто рассказывает про его связи с РФ

1 961
30 комментариев

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что найдет и уничтожит тех, кто выступает с утверждениями о его связях с Россией. Об этом Маск в субботу, 16 ноября, написал в соцсети X.com.

«Выясню, кто выступает с такими обвинениями, и уничтожу их», — заявил Маск.

Так основатель Tesla и Space X отреагировал на информацию, что сенаторы-демократы в США попросили провести расследование о якобы имеющих место контактах Москвы и самого Илона Маска.

В конце октября в американских СМИ появились публикации, где утверждалось, что Маск поддерживает регулярные контакты с российской стороной, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Комментарии
31
alexadmin
1 час
Агент Максим Илонов, не переживайте. Если что - мы будем все отрицать!
Игорь Протасов
1 час
Уничтожит, значит засудит... хороший дорогой адвокат с дипломом Гарварда много, что может :-)
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