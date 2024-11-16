Петербуржцы несут цветы к Мариинскому театру в память об артисте балета Владимире Шклярове

В ночь с 15 на 16 ноября Владимир Шкляров сорвался с балкона 5 этажа. По предварительным данным, причиной этому стал несчастный случай. Как сообщала пресс-служба Мариинского театра, мужчина вынужден был принимать обезболивающие из-за травмы спины, на 18 ноября ему была назначена плановая операция.

Шклярову было 39 лет, он заслуженный артист России, лауреат международных балетных конкурсов и премий. Родился в Ленинграде, окончил Академию Русского балета имени Вагановой. На сцене Мариинского он играл больше 20 лет. В его репертуаре — известные балетные постановки, такие как «Сильфида», «Жизель», «Корсар», «Баядерка», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта» и десятки других, где зачастую он выступал в главной партии. Некоторое время Владимир Шкляров был премьером Баварского государственного балета, впоследствии сотрудничал с ним в качестве приглашенного артиста.



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