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Происшествия Премьер Мариинского театра Шкляров находился в ожидании операции и жил на обезболивающих

Премьер Мариинского театра Шкляров находился в ожидании операции и жил на обезболивающих

17 614
23 комментария

В Мариинском театре рассказали «Фонтанке» о состоянии премьера Владимира Шклярова перед падением с высоты в ночь на 16 ноября. У артиста планировалась сложная операция, он принимал обезболивающие.

«У Владимира Шклярова была травма спины, и на понедельник, 18 ноября, была назначена сложная операция на позвоночнике. Всё это время он принимал серьезные обезболивающие лекарства», — сообщила «Фонтанке» руководитель пресс-службы Мариинского театра Анна Касаткина.

Днем 16 ноября стало известно, что артист, выступавший на сцене Мариинского больше 20 лет, погиб после падения с пятого этажа. Как сообщили «Фонтанке» в петербургском СК, предварительная версия смерти Шклярова — несчастный случай.

Артисту было 39 лет, без него остались маленькие дети. В его репертуаре были известнейшие постановки Мариинского, где он выступал в том числе в главных партиях: это «Сильфида», «Жизель», «Корсар», «Баядерка», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта» и десятки других.

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Комментарии
23
aprahka
53 минуты
Жалко парня.Евгений Кунгуров так-же ушёл.. (
Zet
1 час
из пяти премьеров четыре теперь осталось в Мариинском
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