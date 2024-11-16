Мариинский театр показал видео последних заснятых выступлений премьера Шклярова, трагически погибшего в Петербурге

Мариинский театр предоставил «Фонтанке» несколько последних видео, которые запечатлели выступления премьера Владимира Шклярова. Он погиб в ночь на 16 ноября, сорвавшись с балкона пятого этажа. Через два дня его ждала операция, из-за проблем со спиной он был вынужден принимать обезболивающие — отмечают в театре.

Профессиональные съемки сохранились с творческого вечера Шклярова в Петербурге, который организовали в 2023 году в честь его 20-летия на сцене Мариинского театра. В программе вечера были постановки «Моцарт и Сальери», «Барышня и хулиган» и картина из балета «Баядерка».

Владимир Шкляров погиб в возрасте 39 лет. По предварительным данным, в результате несчастного случая. Без него остались двое маленьких детей. Шкляров — заслуженный артист России, лауреат международных балетных конкурсов и премий. Некоторое время, в 2016–2017 году, он был премьером Баварского государственного балета, впоследствии сотрудничал с ним в качестве приглашенного артиста. В Петербурге в его репертуаре были такие известные постановки как «Сильфида», «Жизель», «Корсар», «Баядерка», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Дон Кихот» и «Щелкунчик».