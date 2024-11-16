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Происшествия Артист балета, премьер Мариинского театра Владимир Шкляров погиб при падении с балкона. К театру начали нести цветы

Артист балета, премьер Мариинского театра Владимир Шкляров погиб при падении с балкона. К театру начали нести цветы

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2 комментария

Заслуженный артист России, премьер Мариинского театра Владимир Шкляров погиб в результате несчастного случая. Об этом 16 ноября сообщила в своем телеграм-канале в своем блоге бывшая балерина Ирина Бартновская.

«Он вышел на балкон подышать воздухом и покурить, потерял равновесие (очень узкий балкон) и сорвался вниз (с 5 этажа)», — заявила Ирина Бартновская, назвав гибель «глупой невыносимой случайностью». Она подчеркнула, что Шкляров любил жизнь, семью, обожал детей и зрителей.

Как стало известно «Фонтанке», тело Шклярова было найдено в половину второго ночи возле набережной Лейтенанта Шмидта, 21 на Васильевском острове.

К зданию Мариинского театра начали нести цветы.

В пресс-службе Петербургского СК рассказали «Фонтанке», что предварительной причиной гибели Шклярова стал несчастный случай. Проводится проверка.

Владимиру Шклярову было 39 лет. В прошлом году он отмечал 20-летие на сцене Мариинского творческим вечером в Кремлевском дворце. Официально в Мариинском театре подчеркнули, что артист «трагически погиб».

Владимир Шкляров — заслуженный артист России, лауреат международных балетных конкурсов и премий. Родился в Ленинграде, окончил Академию Русского балета имени Вагановой.

В его репертуаре — известнейшие балетные постановки Мариинского, такие как «Сильфида», «Жизель», «Корсар», «Баядерка», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта» и десятки других, где зачастую он выступал в главной партии.

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Комментарии
4
Гость
3 минуты
Артист балета потерял равновесие и упал с балкона....охотно верим
Гость
5 минут
Вот прям-таки ни с того ни с сего взял и равносие потерял, будучи трезвым как стеклышко, да?
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