Артист балета, премьер Мариинского театра Владимир Шкляров погиб при падении с балкона. К театру начали нести цветы

Заслуженный артист России, премьер Мариинского театра Владимир Шкляров погиб в результате несчастного случая. Об этом 16 ноября сообщила в своем телеграм-канале в своем блоге бывшая балерина Ирина Бартновская.

«Он вышел на балкон подышать воздухом и покурить, потерял равновесие (очень узкий балкон) и сорвался вниз (с 5 этажа)», — заявила Ирина Бартновская, назвав гибель «глупой невыносимой случайностью». Она подчеркнула, что Шкляров любил жизнь, семью, обожал детей и зрителей.

Владимиру Шклярову было 39 лет. В прошлом году он отмечал 20-летие на сцене Мариинского творческим вечером в Кремлевском дворце. Официально в Мариинском театре подчеркнули , что артист «трагически погиб».

Владимир Шкляров — заслуженный артист России, лауреат международных балетных конкурсов и премий. Родился в Ленинграде, окончил Академию Русского балета имени Вагановой.



В его репертуаре — известнейшие балетные постановки Мариинского, такие как «Сильфида», «Жизель», «Корсар», «Баядерка», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта» и десятки других, где зачастую он выступал в главной партии.



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