В ночь с 15 на 16 ноября погиб артист балета, премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе Мариинского театра. Ему было 39 лет. В 2023-м он отмечал 20-летие на сцене Мариинского творческим вечером в Кремлевском дворце.

Первой о смерти Шклярова сообщила в своем блоге бывшая балерина Ирина Бартновская.

«Не нужно спрашивать причину. Страшная трагедия. Давайте уважать память о Вове и помнить, что у него остались маленькие дети», - написала она.

В Мариинском театре отмечают, что артист трагически погиб.

«Да, это, к большому сожалению, правда. Подробностей случившегося мы не знаем, сами выясняем. О прощании мы обязательно сообщим на сайте и в социальных сетях Мариинского театра», — рассказала «Фонтанке» руководитель пресс-службы Анна Касаткина.

Владимир Шкляров — заслуженный артист России, лауреат международных балетных конкурсов и премий. Родился в Ленинграде, окончил Академию Русского балета имени Вагановой.

В его репертуаре — известнейшие балетные постановки Мариинского, такие как «Сильфида», «Жизель», «Корсар», «Баядерка», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта» и десятки других, где зачастую он выступал в главной партии.

«Владимир Шкляров выглядит баловнем Судьбы. Гармоничное сложение, красивый сценический облик, актерское обаяние и легкий танцевальный почерк. У Шклярова танец не выдает груза проделанной работы. Даже когда становится заметной физическая усталость артиста, его танец сохраняет „легкое дыхание“», — писал о Шклярове журнал «Балет».

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что в Мариинском впервые за 30 лет назначен художественный руководитель балета.