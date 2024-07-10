«Чтобы строку всегда диктовало чувство». В Мариинском впервые за 30 лет назначен художественный руководитель балета

Фото: база комитета по культуре Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





В Мариинском театре — внезапные, в том числе для коллектива самого театра, кадровые перестановки. Еще накануне на основной сцене театра артисты балетной труппы танцевали «Дон-Кихота» и с ними работал, разбирая их выступление, Юрий Фатеев, много лет исполнявший обязанности заведующего балетной труппой (и пребывал, по словам очевидцев, в хорошем настроении). А с утра 10 июля — сначала из соцсетей, а затем из официального объявления, сделанного театром, — сотрудники, блогеры и журналисты узнали о назначении художественным руководителем балетной труппы Андриана Фадеева.



Андриан Фадеев Фото: предоставлено Мариинским театром Поделиться Поделиться





Ни сам балетмейстер, ни пресс-службы обоих театров (Андриан Фадеев — художественный руководитель и директор Театра балета Леонида Якобсона) не успели еще «Фонтанке» подтвердить назначение — как информация об этом появилась в «Википедии». О том, что «Андриан Фадеев возвращается в родные стены Мариинского театра в новом статусе» объявили около полудня.



К середине дня в театре сообщили подробности: о судьбе предшественника «Юрий Фатеев покинул занимаемую ранее должность исполняющего обязанности заведующего балетной труппы Мариинского театра. Однако он сохранен в должности балетмейстера-репетитора балетной труппы Мариинского театра».

Андриан Фадеев пока не стал комментировать свое назначение. В Мариинском театре он — свой человек, в труппу был принял в 1995 году. Ленинградец, выпускник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, танцовщик быстро снискал успех, став за два года ведущим солистом и получив призы всевозможных международных конкурсов.



Фадеев выступал с гастролями на ведущих сценах мира — от Берлина, Вены, Мюнхена и Рима до Пекина и Токио. Знаменитый хореограф Джон Ноймайер (давно ли были времена, когда мировые знаменитости делали постановки в петербургском театре?) в 2001 году специально для Фадеева создал главную партию в балете «Звуки пустых страниц».



В 2011 году Андриан пришел в Театр балета имени Леонида Якобсона, став его художественным руководителем и директором. Особенность этого театра — сохранение творческого наследия балетмейстера Леонида Якобсона, возглавившего театр с 1969 года, а также создание нового материала. За последние годы под руководством Фадеева театр регулярно выступал на ведущих площадках, выпускал премьеры, сотрудничал с ведущими российскими балетмейстерами. А на днях театр порадовал публику известием о начале работы с закончившей карьеру танцовщицы блистательной примой Мариинского театра Ульяной Лопаткиной — в качестве педагога-репетитора.



В Театре балета имени Леонида Якобсона «Фонтанке» сообщили, что Фадеев продолжит свою работу в этом коллективе.

Для Мариинского же начинается новый этап. Каким он станет — пока сложно рассуждать, потому что цели кадровых перемен не были обозначены руководством. Работа балетной труппы театра ранее не вызывала нареканий, именно балет «зарабатывает» основные деньги для театра (опера пользуется меньшим успехом у публики, особенно иностранной).

Вряд ли можно говорить о смене творческого курса: Фадеев — балетмейстер с тем же культурным кодом.



Однако в любом случае внезапные изменения (которые, по словам сотрудников, к середине дня даже не были официально объявлены коллективу театра) — эпохальны: Юрий Фатеев исполнял обязанности заведующего балетной труппой Мариинского с 2008 года. Также выпускник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой 1982 года, он в том же году стал танцовщиком труппы. С 1996 года он работал балетмейстером-репетитором. При нем в этом качестве балетная труппа готовила постановки знаменитых постановщиков, таких как Джордж Баланчин, Ролан Пети, Джон Ноймайер, Алексей Ратманский, Уильям Форсайт, Кристофер Уилдон, Хосе Антонио… Его приглашали в жюри международной премии «Бенуа де лa данс» и международного конкурса Youth America Grand Prix.



Многие годы в Мариинском театре не было должности художественного руководителя балетной труппы (художественным руководителем оперной труппы является сам Валерий Гергиев). Руководивший балетной труппой до Фатеева Махарбек Вазиев (до этого — также солист театра) также работал с 1995 года в статусе исполняющего обязанности руководителя балетной труппы — пока не подал в отставку в 2008 году. К слову, с тех пор он возглавляет как худрук балетную труппу Большого, куда также недавно пришел генеральным директором Валерий Гергиев.

Ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе в своем телеграм-канале написал, что «бесконечно рад» назначению Андриана Фадеева: «Сегодня — день великолепных новостей! Премьер Мариинского Театра, Заслуженный артист России Андриан Гуриевич Фадеев назначен художественным руководителем балетной труппы Мариинского Театра. Дорогой Андриан! Чтобы строку всегда диктовало ЧУВСТВО!!! И все вокруг вновь задышало!!!» (здесь Цискаридзе цитирует приведенное выше стихотворение Бориса Пастернака).



При этом одной из первых о назначении сообщила в своем телеграм-канале бывшая балерина Ирина Бартновская.

«Это действительно невероятное событие в мире балета, — написала она. — Я счастлива за театр, я невероятно рада и горда за Андриана, я радуюсь за артистов. Огромная благодарность Маэстро Гергиеву за принятие такого решения. Этот театр заслуживает самого лучшего. Более 30 лет эта должность пустовала, так как все были зав труппами или ио. Нас ждут благие изменения».



«Вопрос только в том, сколько за этим будет реальных полномочий и денег, прокомментировала назначение балетный критик Анна Галайда, также положительно оценив назначение Фадеева. — Потому что без сочетания того и другого такие назначения бессмысленны. И можно не обрести Мариинский театр, потерять Балет Якобсона, а еще — настоящего худрука, а это вообще товар в наших краях дефицитный. Фадеев, как показала его деятельность с «Якобсоном», стайер, он работает в долгую, кропотливо, но при этом в нем есть созидательное начало. Он умеет общаться с людьми, а это, может, самый главный талант в современном мире. Но все же как бывший премьер он со своим руководством имеет возможность коммуникации из другой позиции, чем его предшественник».

