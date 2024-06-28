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    Театр балета имени Леонида Якобсона покажет свою «Золотую коллекцию». «Лебединое озеро» репетирует Ульяна Лопаткина

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    Со 2 июля по 15 августа на сцене Александринского и Большого драматического театров пройдет III фестиваль Театра балета имени Леонида Якобсона «Золотая коллекция». Зрители увидят шедевры балетной классики, авторские спектакли и свежие хореографические премьеры.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Откроется фестиваль 3 июля дебютом: солистка театра Мария Репетиева впервые исполнит партию Одетты/Одиллии в балете «Лебединое озеро». В качестве педагога-консультанта с Марией работает прославленная Ульяна Лопаткина.

    Фото: предоставлено организаторами
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    5 и 6 июля покажут балет «Щелкунчик» в редакции Николая Цискаридзе, а 17 и 18 июля — балет «Спящая красавица».

    26 и 27 июля впервые в этом сезоне пройдет показ балета «Пиковая дама» в художественном оформлении легендарного сценографа Эцио Фриджерио.

    Фото: предоставлено организаторами
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    В «Золотую коллекцию» также входит яркий и веселый «Дон Кихот» (5 и 6 августа).

    Фото: предоставлено организаторами
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    Также в рамках «Золотой коллекции» можно будет увидеть эксклюзивы репертуара театра: программу «Блестящий дивертисмент», посвященную 120-летию основателя труппы Леонида Якобсона (9 июля), и два одноактных балета Вячеслава Самодурова — «Озорные частушки» и «598 тактов», вошедших в репертуар в 2022 и 2024 году соответственно (14 июля).

    6+

    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами

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    Балет
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