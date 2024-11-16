МИД Польши: на следующей неделе в Варшаве пройдут «самые важные переговоры по Украине»

На следующей неделе в Варшаве состоится встреча в формате «Веймарского треугольника плюс», в которой, помимо министров иностранных дел Франции и Германии, примут участие глава МИД Украины Андрей Сибига и новый глава европейской дипломатии Кая Каллас. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.