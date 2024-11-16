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Политика МИД Польши: на следующей неделе в Варшаве пройдут «самые важные переговоры по Украине»

МИД Польши: на следующей неделе в Варшаве пройдут «самые важные переговоры по Украине»

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На следующей неделе в Варшаве состоится встреча в формате «Веймарского треугольника плюс», в которой, помимо министров иностранных дел Франции и Германии, примут участие глава МИД Украины Андрей Сибига и новый глава европейской дипломатии Кая Каллас. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

На встрече будет обсуждать конфликт на Украине. По словам Сикорского, «Варшава станет местом самых важных переговоров по этому кризису». Так глава МИД прокомментировал журналистам состоявшийся в пятницу телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Сикорский добавил, что Шольц в разговоре с Путиным представил позицию, которая совпадает с польской, и отметил, что решения по Украине не могут приниматься без ее участия.

Кремль ранее подтвердил разговор Путина и Шольца, уточнив, что тот состоялся «по инициативе германской стороны». Первым детали разговора раскрыло правительство ФРГ, которое сообщило, что Олаф Шольц осудил боевые действия, которые ведет Россия, и призвал президента России «закончить их и вывести войска», а также провести переговоры с Украиной «с целью достижения справедливого и прочного мира», подчеркнув, что Германия будет поддерживать Украину «столько, сколько необходимо».

Путин же напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом «многолетней агрессивной политики НАТО по созданию на украинской территории антироссийского плацдарма», и подчеркнул, что интересы России в сфере безопасности игнорировались, а права русскоязычного населения Украины нарушались.

Путин также отметил, что Россия не отказывалась от переговоров, которые прервал Киев, и констатировал беспрецедентную деградацию по всем направлениям российско-германских отношений и указал, что это стало следствием «недружественного курса властей ФРГ».

Зеленский отговаривал Шольца от разговора и остался им недоволен.

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ПО ТЕМЕ
Радослав Сикорский Польша Варшава Переговоры Украина Олаф Шольц Путин Владимир Зеленский
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