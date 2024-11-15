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Политика Reuters: Зеленский отговаривал Шольца от разговора с Путиным

Reuters: Зеленский отговаривал Шольца от разговора с Путиным

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2 комментария

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег канцлера Германии Олафа Шольца от телефонного разговора с Владимиром Путиным в пятницу. Об этом 15 ноября сообщает Reuters со ссылкой на источник в Киеве.

По словам собеседника издания, канцлер уведомил Зеленского, что планирует позвонить российскому лидеру, но президент Украины попытался отговорить Шольца от разговора с Путиным.

«Это только поможет Путину, ослабив его изоляцию. Путин не хочет настоящего мира, он хочет перерыва», — процитировал источник слова Зеленского.

По мнению украинского президента, разговор с Шольцем якобы позволит Путину «сменить обстановку и продолжить спецоперацию», а в ходе переговоров Путин лишь «повторит то, что он говорил годами».

Кремль подтвердил разговор Путина и Шольца, уточнив, что тот состоялся «по инициативе германской стороны».

Первым детали разговора раскрыло правительство ФРГ, которое сообщило, что Олаф Шольц осудил боевые действия, которые ведет Россия, и призвал президента России «закончить их и вывести войска», а также провести переговоры с Украиной «с целью достижения справедливого и прочного мира», подчеркнув, что Германия будет поддерживать Украину «столько, сколько необходимо».

Путин же напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом «многолетней агрессивной политики НАТО по созданию на украинской территории антироссийского плацдарма», и подчеркнул, что интересы России в сфере безопасности игнорировались, а права русскоязычного населения Украины нарушались.

Путин также отметил, что Россия не отказывалась от переговоров, которые прервал Киев, и констатировал беспрецедентную деградацию по всем направлениям российско-германских отношений и указал, что это стало следствием «недружественного курса властей ФРГ».

По итогам разговора лидеры двух стран условились, что их помощники будут на связи.

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Владимир Зеленский Олаф Шольц Путин Разговор
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Комментарии
2
385336864257
19 минут
"Хозяин, не надо!"
Лахтинский
6 минут
У макрона телефон уже греется )
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