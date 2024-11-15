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Власть Правительство ФРГ подтвердило звонок Шольца Путину и раскрыло подробности разговора

Правительство ФРГ подтвердило звонок Шольца Путину и раскрыло подробности разговора

14 894
27 комментариев

Правительство ФРГ подтвердило телефонный разговор федерального канцлера Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 15 ноября. Подробности приводятся на сайте немецкого кабинета министров.

Сообщается, что в ходе беседы Олаф Шольц осудил боевые действия, которые ведет Россия, и призвал президента России «закончить их и вывести войска». Канцлер также призвал Россию провести переговоры с Украиной «с целью достижения справедливого и прочного мира» и подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину «столько, сколько необходимо».

Добавляется, что разговору с президентом России предшествовал звонок Олафа Шольца Владимиру Зеленскому. Шольц намерен еще раз пообщаться с Зеленским после беседы с Владимиром Путиным.

Лидеры России и Германии провели разговор впервые почти за два года. Беседа продлилась около часа. Кремль пока не привел ее подробности.

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Комментарии
27
276386315
1 час
Зря 65+ телезрители и лахта кукарекали в анонсе звонка - так и простудиться можно. Осталось только шипеть на Шольца, самому находясь на свалке при этом.
Гость
1 час
Пятница. Фонтанка дает лахтоногим подзаработать
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