Правительство ФРГ подтвердило звонок Шольца Путину и раскрыло подробности разговора

Правительство ФРГ подтвердило телефонный разговор федерального канцлера Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 15 ноября. Подробности приводятся на сайте немецкого кабинета министров.

Сообщается, что в ходе беседы Олаф Шольц осудил боевые действия, которые ведет Россия, и призвал президента России «закончить их и вывести войска». Канцлер также призвал Россию провести переговоры с Украиной «с целью достижения справедливого и прочного мира» и подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину «столько, сколько необходимо». Добавляется, что разговору с президентом России предшествовал звонок Олафа Шольца Владимиру Зеленскому. Шольц намерен еще раз пообщаться с Зеленским после беседы с Владимиром Путиным.

Лидеры России и Германии провели разговор впервые почти за два года . Беседа продлилась около часа. Кремль пока не привел ее подробности.

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