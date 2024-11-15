Шольц впервые почти за два года позвонил Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран пообщались впервые почти за два года. Об этом 15 ноября сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Разговор продлился около часа. Его подробности не приводятся. Известно лишь, что ранее Шольц заявлял, что готов обсудить с Путиным возможные пути прекращения боевых действий на Украине.
Официально Россия и Германия о подробностях беседы пока не сообщали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков лишь уточнил, что в пятницу Владимир Путин запланировал два международных телефонных разговора. Кроме уже состоявшегося разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главе России предстоит еще одна беседа.
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