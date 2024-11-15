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Власть Шольц впервые почти за два года позвонил Путину

Шольц впервые почти за два года позвонил Путину

3 733
28 комментариев

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран пообщались впервые почти за два года. Об этом 15 ноября сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

Разговор продлился около часа. Его подробности не приводятся. Известно лишь, что ранее Шольц заявлял, что готов обсудить с Путиным возможные пути прекращения боевых действий на Украине.

Официально Россия и Германия о подробностях беседы пока не сообщали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков лишь уточнил, что в пятницу Владимир Путин запланировал два международных телефонных разговора. Кроме уже состоявшегося разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главе России предстоит еще одна беседа.

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Комментарии
28
Игорь Протасов
2 часа
Хитрый Олаф решил опередить Трампа... переобувается на ходу :-)
Рострелли
2 часа
Раньше в хорошие времена про такие рабочие моменты никто бы даже не упомянул. А нынче - офигеть, сенсация. Сам Шольц позвонил и целый час разговаривал. Это успех!
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