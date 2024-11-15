Шольц впервые почти за два года позвонил Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран пообщались впервые почти за два года. Об этом 15 ноября сообщает издание Süddeutsche Zeitung .

Разговор продлился около часа. Его подробности не приводятся. Известно лишь, что ранее Шольц заявлял, что готов обсудить с Путиным возможные пути прекращения боевых действий на Украине.

Официально Россия и Германия о подробностях беседы пока не сообщали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков лишь уточнил, что в пятницу Владимир Путин запланировал два международных телефонных разговора. Кроме уже состоявшегося разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главе России предстоит еще одна беседа.