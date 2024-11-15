Песков рассказал о международных телефонных разговорах Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в пятницу Владимир Путин запланировал два международных телефонных разговора. Кроме уже состоявшегося разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главе России предстоит еще одна беседа. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает РИА Новости .

По словам Пескова, во второй половине дня Путин ожидает второй международный телефонный разговор. После него в Кремле оповестят об итогах беседы. «Думаю, это (телефонный разговор. — Прим. ред.) будет где-то в районе пяти или сразу после пяти вечера», — уточнил пресс-секретарь президента РФ.