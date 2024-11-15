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Общество Песков рассказал о международных телефонных разговорах Путина

Песков рассказал о международных телефонных разговорах Путина

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3 комментария

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в пятницу Владимир Путин запланировал два международных телефонных разговора. Кроме уже состоявшегося разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главе России предстоит еще одна беседа. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, во второй половине дня Путин ожидает второй международный телефонный разговор. После него в Кремле оповестят об итогах беседы. «Думаю, это (телефонный разговор. — Прим. ред.) будет где-то в районе пяти или сразу после пяти вечера», — уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Отмечается, что сегодня российский президент успел провести разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Песков добавил, что по итогам этой беседы также будет сделано сообщение.

Напомним, ряд немецких СМИ сообщает о том, что канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 15 ноября, собирается позвонить президенту РФ Владимиру Путину. Если звонок состоится, он станет первым разговором политиков за два года, отмечает Bloomberg.

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Комментарии
3
Заливщик голосовых планок
21 минута
"в пятницу Владимир Путин запланировал два международных телефонных разговора" - оооо! Два разговора!! :)
Otkating
6 минут
- Я поймал лосося на 72 килограмма. - Это что! А я поймал бронзовый канделябр на 4 свечи, а свечи горели. - Послушай, а если я сброшу 40 килограммов, ты свечи потуши?
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