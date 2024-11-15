Bloomberg: Шольц в пятницу собирается позвонить Путину впервые за два года

Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 15 ноября, собирается позвонить президенту РФ Владимиру Путин. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, а также ряд немецких СМИ.
Если звонок состоится, он станет первым разговором политиков за два года, отмечает издание. Сегодня днем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал о запланированном у Путина международном телефонном разговоре, но не уточнял, с кем именно.
В немецких изданиях информация о возможном разговоре Путина и Шольца появилась еще с месяц назад. В частности, об этом писала Zeit Online. 11 ноября немецкие СМИ снова сообщили о планах Шольца позвонить Путину.
Вскоре после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США появилась информация о якобы телефонном разговоре избранного главы государства с Путиным. Пресс-секретарь российского лидера не подтвердил эту информацию.
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