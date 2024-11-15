Bloomberg: Шольц в пятницу собирается позвонить Путину впервые за два года

Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 15 ноября, собирается позвонить президенту РФ Владимиру Путин. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, а также ряд немецких СМИ.

Если звонок состоится, он станет первым разговором политиков за два года, отмечает издание. Сегодня днем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал о запланированном у Путина международном телефонном разговоре, но не уточнял, с кем именно.