«По инициативе германской стороны». Кремль подтвердил разговор Путина и Шольца

Отмечается, что беседа была проведена «по инициативе германской стороны». В результате получился «подробный и обстоятельный обмен мнениями». Были затронуты вопросы по ситуации на Украине, а также российско-германские отношения. Не обошлось и без обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

Первым детали разговора раскрыло правительство ФРГ , которое сообщило, что Олаф Шольц осудил боевые действия, которые ведет Россия, и призвал президента России «закончить их и вывести войска», а также провести переговоры с Украиной «с целью достижения справедливого и прочного мира», подчеркнув, что Германия будет поддерживать Украину «столько, сколько необходимо».

В свою очередь, как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом «многолетней агрессивной политики НАТО по созданию на украинской территории антироссийского плацдарма». Президент подчеркнул, что интересы России в сфере безопасности игнорировались, а права русскоязычного населения Украины нарушались.

Говоря о перспективе политико-дипломатического урегулирования конфликта, Путин отметил, что Россия не отказывалась от переговоров, которые прервал Киев. Глава государства напомнил, что предложения России давно известны, а договоренности должны учитывать российские интересы в сфере безопасности и реалии с новыми территориями. При этом первопричины конфликта необходимо устранить.

Также президент России констатировал беспрецедентную деградацию по всем направлениям российско-германских отношений и указал, что это стало следствием «недружественного курса властей ФРГ», хотя Россия всегда строго выполняла обязательства в сфере поставок энергоресурсов и готова к сотрудничеству, если Германия проявит к нему интерес.

Ранее во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин отметил, что Россия готова к мирным переговорам по Украине, но только не на базе «каких-то хотелок», а на базе складывающихся реалий. «На основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле», — подчеркнул президент РФ. Говоря об отношениях нашей страны и Украины, Владимир Путин заявил, что трудно представить добрососедские отношения между этими государствами, «если не будет нейтралитета».