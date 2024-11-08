Путин: Россия настроена на то, чтобы Украина стала суверенным государством

Россия настроена на то, чтобы Украина стала независимым суверенным государством. Наша страна готова к мирным переговорам по Украине, однако, есть нюансы. Именно их 7 ноября озвучил президент России Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы настроены на то <...> чтобы Украина стала независимым суверенным государством, а не была в руках третьих стран», – сказал Путин. Он также подчеркнул, что нужно не перемирие «на полчаса или полгода», а условия для долгосрочного урегулирования ситуации на Украине.

Россия готова к мирным переговорам по Украине, но только не на базе «каких-то хотелок», а на базе складывающихся реалий. «На основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле», — подчеркнул президент РФ. Говоря об отношениях нашей страны и Украины, Владимир Путин подчеркнул, что трудно представить добрососедские отношения между этими государствами, «если не будет нейтралитета».

Помимо этого, Владимир Путин заявил, что граница Украины должна проходить в соответствии с суверенными решениями людей, которые живут на определенных территориях, «которые мы называем своими историческими территориями». «Все зависит от динамики происходящих событий», — уточнил президент России.