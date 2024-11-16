Угадайте фильм по декорациям и костюмам: тест для любителей советского кинематографа

В Архангельске открылась выставка «Мосфильм 100: мы и кино», где представлены оригинальные костюмы и реквизит из легендарных советских кинолент. До 11 декабря в Музее художественного освоения Арктики можно увидеть настоящий ретро-автомобиль, узнать про историю архангельских кинотеатров и, конечно, вблизи посмотреть одежду, которую носили герои любимых многими фильмов. Попробуйте отгадать, в какой киноленте вы видели костюмы с выставки.