Угадайте фильм по декорациям и костюмам: тест для любителей советского кинематографа

В Архангельске открылась выставка «Мосфильм 100: мы и кино», где представлены оригинальные костюмы и реквизит из легендарных советских кинолент. До 11 декабря в Музее художественного освоения Арктики можно увидеть настоящий ретро-автомобиль, узнать про историю архангельских кинотеатров и, конечно, вблизи посмотреть одежду, которую носили герои любимых многими фильмов. Попробуйте отгадать, в какой киноленте вы видели костюмы с выставки.
Из какого фильма этот костюм?
«Бриллиантовая рука»
«Джентльмены удачи»
«Карнавальная ночь»
А в каком фильме можно увидеть эту деталь на красном костюме?
«Не может быть!»
«Жестокий романс»
«Иван Васильевич меняет профессию»
Из какого фильма этот комплект?
«Полосатый рейс»
«Карнавал»
«Мэри Поппинс, до свидания»
Где героиня носит это платье?
«Служебный роман»
«Кавказская пленница»
«Девчата»
Откуда эта пара?
«Любовь и голуби»
«Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
«Москва слезам не верит»
А этот жакет?
«Москва слезам не верит»
«Самая обаятельная и привлекательная»
«Карнавальная ночь»
Где появлялась эта доска?
«Вам и не снилось»
«Мимино»
«Курьер»
Где вы могли видеть это платье?
«Табор уходит в небо»
«Кубанские казаки»
«Свадьба в Малиновке»
Проект «Мосфильм 100: мы и кино» реализуется Государственным музейным объединением «Художественная культура Русского Севера», Домом костюма и реквизита «Мосфильма» и ЦСИ Архангельск при поддержке Министерства культуры Архангельской области.