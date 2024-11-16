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Образ жизни тест Угадайте фильм по декорациям и костюмам: тест для любителей советского кинематографа

Угадайте фильм по декорациям и костюмам: тест для любителей советского кинематографа

Тест для тех, кому больше 25 лет

1 349
2 комментария

Тест для поклонников советских фильмов

В Архангельске открылась выставка «Мосфильм 100: мы и кино», где представлены оригинальные костюмы и реквизит из легендарных советских кинолент. До 11 декабря в Музее художественного освоения Арктики можно увидеть настоящий ретро-автомобиль, узнать про историю архангельских кинотеатров и, конечно, вблизи посмотреть одежду, которую носили герои любимых многими фильмов. Попробуйте отгадать, в какой киноленте вы видели костюмы с выставки.

ТЕСТПройден 560 раз
1 / 8

Из какого фильма этот костюм?

  • «Бриллиантовая рука»

  • «Джентльмены удачи»

  • «Карнавальная ночь»

2 / 8

А в каком фильме можно увидеть эту деталь на красном костюме?

  • «Не может быть!»

  • «Жестокий романс»

  • «Иван Васильевич меняет профессию»

3 / 8

Из какого фильма этот комплект?

  • «Полосатый рейс»

  • «Карнавал»

  • «Мэри Поппинс, до свидания»

4 / 8

Где героиня носит это платье?

  • «Служебный роман»

  • «Кавказская пленница»

  • «Девчата»

5 / 8

Откуда эта пара?

  • «Любовь и голуби»

  • «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

  • «Москва слезам не верит»

6 / 8

А этот жакет?

  • «Москва слезам не верит»

  • «Самая обаятельная и привлекательная»

  • «Карнавальная ночь»

7 / 8

Где появлялась эта доска?

  • «Вам и не снилось»

  • «Мимино»

  • «Курьер»

8 / 8

Где вы могли видеть это платье?

  • «Табор уходит в небо»

  • «Кубанские казаки»

  • «Свадьба в Малиновке»

Проект «Мосфильм 100: мы и кино» реализуется Государственным музейным объединением «Художественная культура Русского Севера», Домом костюма и реквизита «Мосфильма» и ЦСИ Архангельск при поддержке Министерства культуры Архангельской области.

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Комментарии
2
Гость
47 минут
Спасибо за тест! Было легко, но интересно.
Гость
20 минут
Странно, что инфузория туфелька тут еще не отчиталась о своих успехах.
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