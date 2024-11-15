Минюст объявил иноагентами писательницу-физика и журналиста-правозащитника. Фонд защиты животных выбыл из списка

Вечером в пятницу, 15 ноября, Минюст расширил список иностранных агентов: в него были включены еще два человека. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Иноагентами были признаны Магомед Ториев* — ингушский журналист и правозащитник, эксперт по Северному Кавказу — и Вера Афанасьева* — физик, бывший профессор СГУ имени Чернышевского, писательница, общественный деятель и автор телеграм-канала «Город Глуповъ» (мать блогера Лизы Лазерсон).

В связи с ликвидацией из реестра иноагентов был исключен Фонд охраны окружающей среды и защиты животных.

В пресс-релизе ведомства утверждается, что Афанасьева и Ториев распространяли «недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей, выступали против спецоперации на Украине и способствовали формированию негативного образа Вооруженных сил России. Уточняется, что ингушский журналист проживает за пределами РФ.