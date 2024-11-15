Не хватает рабочих — нанимайте роботов. Заводам Петербурга доплатят за автоматизацию

Источник: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»







Власти Петербурга придумали альтернативный способ решить проблему дефицита кадров в промышленности: заводам будут выдавать субсидии на покупку роботов. Самый большой размер выплаты полагается за технику местного производства, которой сейчас практически нет. По словам участников рынка, наладить массовый выпуск роботов мешает зависимость от импортных компонентов, слишком высокие инвестиции в разработки и неготовность самих заводов перестраивать процессы.

На возмещение затрат на внедрение роботизированных систем и комплексов в ближайшие два года власти Петербурга готовы выделить 200 млн рублей, следует из проекта бюджета Петербурга на 2025–2027 годы (пока принят в первом чтении). Ранее в комитете по промышленности уточняли, что предприятия смогут возместить до 80% от стоимости оборудования в случае, если оно было произведено в Петербурге. Компенсация на покупку роботов российского производства может достигать 50%, иностранного — 30%. Максимальный размер субсидии составит 5 млн рублей.

Таким образом город хочет помочь бизнесу повысить производительность труда и решить проблему кадрового дефицита, что будет способствовать снижению себестоимости выпуска продукции и позволит нарастить объемы производства. Вместе со спросом власти Петербурга рассчитывают увеличить предложение и вырастить у себя производителей роботизированных систем, говорил глава комитета по промполитие Кирилл Соловейчик.

Роботизация всей страны

Согласно майскими указам президента Владимира Путина, к 2030 году Россия должна войти в число ведущих 25 стран мира по плотности использования промышленных роботов. В октябре 2024 года глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал, что на заводах сейчас на 10 тысяч работников приходится 19 роботов, а чтобы выполнить указ президента, до 2030 года необходимо внедрить еще около 85 тысяч.

Для достижения поставленных целей до 2030 года планируется выделить порядка 300 млрд рублей, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. На 2025 год, по словам министра финансов Антона Силуанова, предусмотрено 10 млрд рублей. Среди запланированных мер поддержки — создание федеральных центров робототехники и механизм специальных инвестиционных контрактов («РобоСПИК»), который планируется запустить в начале 2025 года. Правительство также может ввести льготный лизинг и кредитование на покупку промышленных роботов под 5% годовых и компенсацию скидок, предоставляемых производителям: для отечественной техники размер компенсации может достигать 50% от стоимости изделия, для импортной продукции — до 20%.

Кто использует роботов в Петербурге

Согласно исследованию Высшей школы экономики, Петербург является абсолютным лидером по числу роботов на заводах (1,3 тысячи) и по числу замещенных такими системами рабочих мест (рассчитывалось как соотношение численности производственного персонала к количеству роботов).

Но есть нюанс: обеспечить такие результаты помогли автомобильные заводы, созданные иностранными концернами. С учетом того, что на бывшей площадке Toyota производство остановлено, на бывшем Nissan ведется крупноузловая сборка из китайских машино-комплектов, на бывшем Huyndai пока собирают машины из оставшихся от корейцев компонентов, а штаты на всех трех заводах существенно сократились, реальная эффективность роботизированных систем вызывает вопросы.

В целом по стране робототехника наиболее распространена у российских производителей лекарств (35%), резины и пластмасс (30%), пищевой продукции (23%). В производстве машин и металлических изделий такие системы применяют 18% и 20,5% предприятий соответственно, отмечают в ВШЭ.

Кто производит роботов в Петербурге

Согласно данным СПАРК, в Петербурге зарегистрировано всего восемь компаний со специализацией «производство промышленных роботов и робототехнических устройств». Их совокупная выручка в 2023 году не превысила 150 млн рублей.

Половина этой суммы (71 млн) приходится на ООО «ПРЭС». Но, как рассказал «Фонтанке» ее совладелец и гендиректор Дмитрий Полторыхин, сейчас компания занимается созданием программно-аппаратных комплексов с использованием импортных робототехнических устройств, в основном китайских. «Компания Ант» (41 млн рублей) на своем сайте описывает себя как поставщика импортного оборудования и комплектующих для промышленных предприятий. Она привозит роботов «в коробках» и занимается разработкой и инсталляцией роботизированных рабочих мест на производствах.

Остальные — новички, созданные в 2022–2024 годах, которые пока не начали производство или не вышли на значимые обороты. Среди них «ВЭПС Роботикс» — проект владельцев компании «ВЭПС», которая занимается промышленной автоматизацией. Как рассказал директор и совладелец «ВЭПС Роботикс» Александр Проказов, после ухода иностранных вендоров «ВЭПС» задумалась об импортозамещении и создала отдельное юрлицо для НИОКР. Но инвестиции в создание полноценных роботов оказались неподъемными, так что пока «ВЭПС Роботикс» сосредоточена на отдельных роботизированных решениях на основе собственных разработок.

В 2025 году список петербургских производителей пополнит «Валдай Роботы». Сейчас предприятие зарегистрировано в Москве, но лаборатория и производственная площадка находятся в Петербурге. Как рассказал «Фонтанке» управляющий директор «Валдай Роботы» Егор Бакулин, в 2025 году компания собирается официально зарегистрироваться в Петербурге. На ПМЭФ-2024 «Валдай Роботы» представила прототип робота для складской логистики. Пилотный проект сейчас тестируется на одном из логистических комплексов Ozon. Также предприятие разрабатывает роботов-доставщиков и промышленных роботов-манипуляторов.

«В 2025 году мы собираемся отгрузить до двухсот промышленных роботов и интегрировать их» Егор Бакулин управляющий директор «Валдай Роботы»

Также на рынке Петербурга присутствует ряд сильных специализированных игроков, отмечают в Консорциуме робототехники и систем интеллектуального управления. Среди них производитель дронов «Геоскан», производитель подводных беспилотников «Тазмар» и «Океанос», который специализируется на роботизации морской геологоразведки. Две компании — «Омега» и «Роббо» — делают образовательных роботов. Также представлены производители компонентов («Иннодрайв» и «Позитрон энерго»), интегратор «Семаргл» и дистрибьютор «ЕМ Групп». В Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) также указывают на Dioram — разработчика ПО, в том числе для навигации мобильных роботов и беспилотных систем, и «СмартПакСервис», которая занимается в том числе установкой и программированием промышленных роботов.

Помогут ли меры поддержки

Для предприятий, которые внедряют у себя робототехнические комплексы, любая компенсация хороша, считает Евгений Дудоров, председатель правления Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления, исполнительный директор АО «НПО „Андроидная техника“».

По его словам, средняя стоимость промышленного робота сейчас составляет 3,5–5 млн рублей. Но, как правило, они устанавливаются на технологическую линию не просто как некая единица, а в комплексе с другим оборудованием, которое может быть в 1,5–3 раза дороже самого робота. То есть стоимость всего комплекса целиком составит порядка 12–15 млн рублей. Так что средства, которые выделяет Петербург на развитие робототехники, — капля в море, считает он. Более интересными были бы, к примеру, налоговые преференции, отмечает он.

По словам Евгения Дудорова, сейчас робототехнические комплексы активнее всего внедряются в железнодорожных перевозках, также в эту сторону смотрят металлообрабатывающие заводы, бизнес в сфере складской логистики и доставки, сельское хозяйство, медицина. Но спрос ограничивает недостаток предложения.

Линейка ведущих российских производителей промышленных роботов довольно скудная — от 1 до 5 единиц у каждого игрока, говорит эксперт.

«Пока линейка не будет развиваться, не будет и компонентов, особенно по приемлемой цене», — считает он. Чтобы решить эту задачу, консорциум вместе с Минпромторгом занимается изучением потребностей заводов — чтобы производители роботов понимали, что им предложить.

Егор Бакулин считает, что городские меры поддержки будут работать в связке с федеральными.

«Мы прекрасно понимаем, что в Петербурге огромное количество предприятий, которые требуют роботизации и автоматизации. Мы со многими общаемся и видим рынок, что это [меры поддержки] может очень сильно подтолкнуть многие компании и сохранить за Петербургом статус самого роботизированного города России», — комментирует он.

Впрочем, вероятно, не все предлагаемые российским компаниями решения смогут претендовать на максимальную субсидию. «Есть ряд компаний, которые просто везут роботов из Китая, лепят свой шильдик, и вот он, русский робот. Это дешево, но неэффективно», — комментирует Александр Проказов.

В комитете по промышленной политике сообщили, что пока прорабатывают критерии отнесения продукции к «российской» и «петербургской». По мнению Егора Бакулина, для признания продукции «российской», вероятно, будет требоваться включение в реестр российской продукции по критериям, закрепленным в 719-м постановлении Минпромторга. По его словам, доля российских компонентов в продукции «Валдай Роботы» составляет 60%, причем компания работает на российских процессорах «Эльбрус» и использует отечественные микроконтроллеры. «Сердце нашего робота — российское», — подчеркивает он.

Недостающий элемент

Но только субсидиями спрос на российских роботов не разогнать: наращиванию собственного производства препятствует несколько проблем. Во-первых, для их выпуска не хватает компонентов.

«Сейчас из российских компонентов мы можем 50%, максимум 70% робота укомплектовать», — говорит Евгений Дудоров. Впрочем, еще несколько лет назад уровень локализации составлял 20%, так что прогресс есть. Самым критическим элементом является редукторная система. Чтобы сделать качественный редуктор, нужно специальное оборудование.

«Мы, к сожалению, сейчас очень сильно зависимы от иностранных технологий для производства так называемой „золотой механики“», — комментирует Евгений Дудоров. Из-за отсутствия точной механики в России собрать робота стоит в три раза дороже, чем в Китае, добавляет Дмитрий Полторыхин.

Еще один критический элемент — это вычислительная техника, по которой сохраняется высокая зависимость от импортных компонентов. Также в России нет серийного выпуска элементов захватных устройств, которые используются в производстве роботов, говорит Евгений Дудоров. Специализированных разработчиков программного обеспечения для роботов тоже не хватает.

Вторая проблема — неготовность самих предприятий перестраивать свои процессы ради внедрения роботов. «[Нам говорят] „вот дядя Вася же сваривает своей рукой, переломанной в десяти местах, вот он может до туда дотянуться, значит и робот сможет“. Нет, не сможет, у вас должна конструкция быть разработана под робота. У нас же все строится по советским шаблонам, но невозможно робота настроить на ручной труд от слова „совсем“», — говорит Дмитрий Полторыхин.

В такой ситуации роботизировать можно только элементарные операции — складывание мешков, обматывание стрейчем и т. п. Пересматривать процессы проблематично еще и потому, что многие изделия в России имеют двойное назначение. В этом случае использование других технологий, нежели те, на которые имеются лицензии и сертификаты, может подвести под уголовную статью, объясняет он. Потому со стороны предприятий ОПК спроса на роботов практически нет.