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    Власти Петербурга собираются выращивать производителей роботов

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    Власти Петербурга собираются увеличить производство роботов. Об этом 16 сентября в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

    По его словам, ряд предприятий уже серьезно вкладываются в разработку роботов, в первую очередь для собственных нужд. Но власти города хотят расширить как спрос, так и предложение.

    Для этого в Фонде развития промышленности создана отдельная группа. Ее первая цель — познакомить промышленные предприятия города с тем оборудованием, которое уже производится в Петербурге. «С другой стороны — растить у нас в Санкт-Петербурге компании, которые занимаются теми или иными роботизированными системами, и предлагать эти системы на наши промышленные предприятия-заказчики, у которых действительно есть такой спрос», — сказал Кирилл Соловейчик.

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