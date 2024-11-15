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Афиша Plus «Разрушающуюся плоть города» покажут на Конногвардейском бульваре

«Разрушающуюся плоть города» покажут на Конногвардейском бульваре

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3 комментария

Объединение BIGGALERY/Большая галерея представит в бильярдном клубе «Кручёных» выставку «Некропитер. Никто нигде и никогда». В трёх залах вы сможете подробно рассмотреть «разрушающуюся плоть города».

Некрореализм — ленинградский и петербургский специалитет. Он возник в 1980-е в среде «Новых художников» (группа, созданная Тимуром Новиковым, в которую входили Георгий Гурьянов, Олег Котельников, Иван Сотников и другие). Основателем некрореализма считается режиссёр и художник Евгений Юфит.

Некрореализм, с одной стороны, эпатировал публику: по словам Юфита, акции, которые он организовывал, были «дикой и бессмысленной активностью». С другой стороны, именно некрореализм как место встречи смерти и реальности отражал позднесоветские реалии. В ходе одной из акций группа молодых людей избивала манекен, который предназначался для медицинских практик и выглядел очень реалистично. Художника приняли за маньяка или шпиона, который из-за угла снимает сцену насилия, и Юфита задержали, отобрав камеру. В 1989 году Юфит снял фильм «Рыцари поднебесья», в 1991 году — ленту «Папа, умер Дед Мороз». У некрореализма не было прописанной программы и манифеста — по словам Юфита, это лишило бы его спонтанности. Поначалу некрореализм отпугивал даже ценителей андеграунда, то есть некоего «признанного», оформившегося «неофициального» искусства.

Впрочем, со временем некрореализм нашёл признание в России и за рубежом — в 2011 году прошла большая выставка некрореализма в Московском музее современного искусства.

Выставка «Некропитер. Никто нигде и никогда» пройдёт в бильярдном клубе «Кручёных» на Конногвардейском бульваре, 6. Посмотреть её можно будет бесплатно в часы работы клуба. Открытие проекта — 16 ноября в 19:00, выставка продлится минимум две недели. 16+

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Комментарии
3
Отец Родной
44 минуты
Разруху так то в абсолютно каждом районе города можно увидеть и совершенно бесплатно
Гость
33 минуты
Крайнюю?
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