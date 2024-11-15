«Разрушающуюся плоть города» покажут на Конногвардейском бульваре

Некрореализм, с одной стороны, эпатировал публику: по словам Юфита, акции, которые он организовывал, были «дикой и бессмысленной активностью». С другой стороны, именно некрореализм как место встречи смерти и реальности отражал позднесоветские реалии. В ходе одной из акций группа молодых людей избивала манекен, который предназначался для медицинских практик и выглядел очень реалистично. Художника приняли за маньяка или шпиона, который из-за угла снимает сцену насилия, и Юфита задержали, отобрав камеру. В 1989 году Юфит снял фильм «Рыцари поднебесья», в 1991 году — ленту «Папа, умер Дед Мороз». У некрореализма не было прописанной программы и манифеста — по словам Юфита, это лишило бы его спонтанности. Поначалу некрореализм отпугивал даже ценителей андеграунда, то есть некоего «признанного», оформившегося «неофициального» искусства.