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Происшествия Петербуржец искал закладку в парке, а нашёл десятки гранат. Звонок в полицию не спас от уголовного дела

Петербуржец искал закладку в парке, а нашёл десятки гранат. Звонок в полицию не спас от уголовного дела

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18 комментариев

Прогулка по Английскому парку в Петергофе, в результате которой петербуржец нашёл схрон с гранатами, не была бесцельной. Мужчина искал другой клад, но обрадовался найденному и не ушёл с пустыми руками.

Как стало известно «Фонтанке» 15 ноября, на боеприпасы у железнодорожной станции Старый Петергоф 52-летний петербуржец наткнулся, когда два дня назад искал наркотики в Английском парке.

В ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти накануне сообщали, что в землю были прикопаны снаряды 1970-х годов. Взрывотехники ОМОН «Бастион» обследовали 40 гранат РГ-42, 19 гранат Ф-1 и 50 запалов УЗРГМ. Всё это вывезли на полигон для последующего уничтожения.

Как выяснилось, счёт был не совсем ровный. Прежде чем сообщить куда следует, петербуржец прибрал к рукам одну ручную осколочную гранату Ф-1 и десяток запалов. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что мужчина планировал продать боеприпасы, но «одумался» и обратился в полицию.

Присвоенное нашли при обыске в доме в Стрельне. Находки были спрятаны под шкафом.

Петербуржец задержан на двое суток как подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов. Оставившего гранаты в парке ищут.

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Комментарии
18
alexadmin
1 час
Вот и помогай после этого органам. Отблагодарили.
михаил.ру
1 час
лучшая реклама органов правопорядка!!!
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