Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными

В Минстрое и Центробанке обсуждают возможность льготного кредитования застройщиков на реализацию «зеленых» проектов.

Уже сейчас в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) есть возможность проверить новостройки на «зелёный» ГОСТ Р и новый знак — «Зеленый дом». О том, помогает ли такое стимулирование повышать экологичность на практике, рассказали участники круглого стола «Фонтанки».

Пока добровольно

Главный экологический документ в сфере строительства — ГОСТ «О зеленом строительстве». Но, как отметила руководитель направления предпроектной подготовки инвестиционно-девелоперских проектов ГК «А101» Елизавета Гречухина, он пока не обязателен к исполнению.

— Это, безусловно, шаг вперед в деле продвижения идей экодевелопмента, но пока не решает всех стоящих перед отраслью в этой сфере задач, — говорит эксперт. — С моей точки зрения, чтобы стройка становилась более зеленой, нужна чуть более сложная система стандартов, а также стимулирование девелоперов к их внедрению, ведь массовый запрос потребителя на зеленое строительство пока отсутствует. Это могут быть, например, специальные ипотечные программы для зеленых домов или какие-то налоговые льготы.

Отчасти такие инструменты уже внедряются крупнейшими банками. Например, ГК «А101» в начале этого года присоединилась к «Зеленой ипотеке» Сбербанка, которая распространяется на дома с классом энергоэффективности А, А+ и А++. У девелопера этим параметрам соответствует около 30 строящихся домов.

Зеленеющий рынок

По словам Елизаветы Гречухиной, всеобъемлющей статистики о количестве новостроек, построенных по новому ГОСТу, пока не собрано, но его разработчики утверждали, что он уже использовался в ряде объектов.

Ирина Межейникова, директор проекта «Юнтолово» компании «Главстрой Санкт-Петербург», добавила, что зеленое строительство все же становится более актуальным в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Городские власти и застройщики все больше обращают внимание на экологические аспекты при строительстве новых объектов: внедряют технологии энергоэффективности, используют экологически чистые сертифицированные материалы, технологии улучшения качества воды и воздуха как в квартирах, так и на территории комплексов.

По ее словам, помимо экологической составляющей, зеленое строительство также подразумевает создание комфортной и благоприятной среды для жизни: доступность школ и детских садов, транспортная инфраструктура, наличие велодорожек и зарядок для электромобилей, обеспечение парковочными местами.

— Тем не менее в Петербурге, по нашим данным, экологическому стандарту пока соответствуют до 10% новостроек, в том числе и наш проект — парк-квартал «Юнтолово», получивший класс энергоэффективности А, — уточнила она.

Как рассказала Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), компания сертифицирует свои проекты по стандартам национальной системы устойчивого развития в сфере строительства Green Zoom. Однако в 2023 году застройщик разработал собственный стандарт экологичного строительства SetlGreen, который применяется в проектах комфорт- и высокого комфорт-класса. Он подразумевает создание дополнительных рекреационных зон — парков и скверов, площадей, аллей, променадов с авторским благоустройством и озеленением, а также оборудование из природных натуральных материалов для детских и спортивных площадок.

Этот стандарт предполагает и применение энергоэффективных технологий: оптимизация наружного освещения, автоматическое регулирование температуры в помещениях, датчики движения и светодиодные осветительные приборы. Это же касается и энергоэффективных материалов, которые создают комфортный микроклимат в доме. Например, комбинированный фасад и светоотражающее остекление улучшают тепло- и шумоизоляцию, предотвращают перегрев квартиры в летнее время и сохраняют тепло зимой.

Что на практике

Самыми распространенными параметрами зеленого строительства в современных новостройках являются классы энергоэффективности, отметила Елизавета Гречухина. Наиболее продвинутые застройщики — и ГК «А101» в том числе — контролируют этот параметр возводимых домов. В частности, на сегодняшний день дома с высокой энергоэффективностью составляют около 80% активного предложения ГК «А101».

— Распространенность именно этого критерия объясняется тем, что его легко объяснить покупателям, а также тем, что он для владельца квартиры наиболее значим: здания с высокой энергоэффективностью дешевле всего эксплуатировать, — пояснила она. — Кроме того, ценны такие параметры, как озеленение территории, благоустройство, безбарьерная среда для маломобильных лиц, раздельный сбор отходов, который наряду с классами энергоэффективности немаловажен для потребителя.

Ирина Межейникова дополнила: с повышением энергетической эффективности дома потенциально могут снижаться расходы на его эксплуатацию. В частности, для экономии электричества в местах общего пользования — в холлах и коридорах, на площадках, лестницах, балконах — могут использоваться светодиодные лампы, датчики движения. На рынке представлены лифты, которые во время движения регенерируют энергию. Если квартира сдается с отделкой, то может быть установлена сантехника, снижающая расход воды и, соответственно, коммунальные платежи. На радиаторах монтируются термостаты, регулирующие теплоотдачу.

— Современные дома часто оборудуются системами, которые автоматически регулируют подачу тепла в квартиры в зависимости от температуры наружного воздуха, — продолжила она. — То есть в теплую погоду интенсивность отопления может быть снижена для создания более комфортных условий и экономии тепла, а в холодную радиаторы будут греть больше. Установка зеленых кровель и стен помогает улучшить теплоизоляцию, защитить здание от перегрева летом и создать благоприятный микроклимат.

Как отметила Ольга Трошева, современные тенденции и интерес к этому вопросу у покупателей заставляют застройщиков уделять большое внимание зеленым технологиям — причем это может касаться не только самого жилья, но и всего процесса строительства.

— Экологичное строительство выражается, например, в строгом контроле воздействия строительной деятельности на окружающую среду, — говорит она. — Это может быть, например, мойка колес на стройплощадках с системой оборотного водоснабжения. Или же рециклинг отходов строительства (бой кирпича, бетона, железобетона) во вторичный щебень с последующим его использованием для собственных нужд и передачи сторонним компаниям — у нас это работает с 2016 года. Перевод во вторичный материал значительно снизил расходы на транспортировку и утилизацию отходов демонтажа и позволил минимизировать воздействие на окружающую среду.

Кроме того, Setl Group устанавливает на объектах фильтрующие модули для очистки ливневых стоков, строит и эксплуатирует локальные очистные сооружения, рационально использует земельные ресурсы на объектах: снимает и сохраняет почвенно-растительный слой в процессе застройки, а затем использует в благоустройстве и озеленении территорий.

Денежный вопрос

Как рассказала Елизавета Гречухина, при сравнении двух домов, в одном из которых полностью применен ГОСТ, а в другом — полностью проигнорирован, безусловно, себестоимость первого будет выше, как и цена квартир в нем.

— Как это часто бывает, технологии более активно внедряются в высоких классах жилья, где у потребителей есть возможность их оплатить и запрос на них, — добавила она. — Но общество развивается, и стандарты зеленого строительства постепенно будут применяться уже на всем рынке и становиться все более важным фактором при выборе квартиры.

По словам Ирины Межейниковой, соблюдение всех современных требований зеленого строительства может повлиять на себестоимость жилья в сторону увеличения:

Использование экологически чистых материалов, которые не наносят вред окружающей среде и здоровью людей. Они могут стоить дороже, чем традиционные строительные материалы, и это может повысить общую себестоимость строительства.

Технологии энергоэффективности. Установка специальных систем отопления, вентиляции, кондиционирования и управления энергопотреблением также дороже, чем стандартные системы. Однако в долгосрочной перспективе это позволяет сэкономить на коммунальных платежах и снизить эксплуатационные расходы.

Строительство социальной инфраструктуры (образовательных учреждений, спортивных и детских площадок, парков и др.). Благоустройство территорий и строительство социальных объектов требует дополнительных инвестиций как со стороны застройщика, так и со стороны города.

Сертификация. Получение сертификатов на здание, соответствующее стандартам зеленого строительства, также может увеличить себестоимость из-за дополнительных требований и проверок.

— В целом, хотя «зеленое» строительство может повысить себестоимость жилья на начальном этапе, это может принести существенную выгоду в будущем за счет экономии на коммунальных платежах, увеличения комфорта проживания и улучшения экологической обстановки, — отметила она.

Решает покупатель

Что касается запроса от покупателей, то, по словам Ирины Межейниковой, они заинтересованы в определенных атрибутах экологичного образа жизни. Так, одна из характеристик, на которую обращают внимание при выборе жилья, — место. Такие точки притяжения, как река, залив, водоем, заповедник, сквер, считываются людьми как «эко». И если девелопер развивает эту историю в своем проекте, поддерживает ее в концепции созданием парков, зеленых рекреационных зон, пешеходных аллей, в целом выделяет значительную площадь под озеленение комплекса, то это вполне попадает под категорию экорайона.

— К базовым параметрам также относятся безопасность и комфорт проживания, а вопросы применения энергоэффективных технологий и оплаты коммунальных услуг после заселения отходят на последний план, — уточнила Межейникова. — Поэтому применение зеленых технологий при возведении домов характерно для объектов класса «комфорт+» и выше, где качественные характеристики приобретают дополнительную важность у покупателей.

При этом эксперт отметила: пока понятие энергоэффективности не входит в топ обязательных атрибутов жилья, на которые покупатели обращают внимание при покупке квартиры в сегменте масс-маркет. В данном сегменте клиенту больше знакома часть технологических решений системы «умный дом», хотя и они наибольшее развитие пока еще получили в сфере коммерческой недвижимости и в жилых комплексах высокой ценовой категории. Здесь клиент понимает плюсы внедрения технологий, которые позволяют не только оптимизировать энергопотребление и водоснабжение, но и автоматизировать ежедневные процессы в доме и помещениях, что в итоге снижает расходы на содержание жилья.