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Образ жизни Бомба замедленного действия. Врач объяснил, чем опасен сверхпопулярный дубайский шоколад

Бомба замедленного действия. Врач объяснил, чем опасен сверхпопулярный дубайский шоколад

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8 комментариев

У россиян Дубай уже давно ассоциируется с башней Бурдж-Халифа и поющими фонтанами. Но теперь еще и с местным шоколадом. Эта уникальная сладость завоевала не только витрины дубайских торговых центров, но и мировые рынки. Но насколько она безопасна? Коллеги из «Доктора Питера» узнали у врача-токсиколога Михаила Кутушова и терапевта Натальи Зубаревой.

Дубайский шоколад можно купить на маркетплейсах, через соцсети, а также привезти в качестве подарка из поездки за границу. Хотя цена на него немаленькая — плитка может стоить до 6 тысяч рублей, — спрос на этот десерт продолжает расти.

Этот десерт — восточное лакомство из молочного шоколада. У его самой популярной версии — начинка из фисташковой пасты и теста катаифи (оно используется и в турецкой пахлаве, внешне напоминает сырую лапшу).

Чем опасен дубайский шоколад

Может вызвать аллергию

Начнем с этого: помимо фисташковой пасты и теста катаифи при приготовлении дубайского шоколада часто используются экзотические фрукты, орехи, специи, молочные продукты, а также красители и консерванты. Некоторые ингредиенты могут спровоцировать аллергию.

— К сожалению, уже был случай, когда девушка практически после первого укуса трендового десерта почувствовала зуд во рту. После этого у нее начались дикий приступ удушья, кашель и зуд по всему телу. Следом отекли глаза, а потом она и вовсе начала терять сознание. Трудно сказать, какой именно ингредиент спровоцировал отек Квинке, однако этот случай ярко иллюстрирует опасность неконтролируемого употребления шоколада с неизвестным составом, — отмечает Михаил Кутушов.

Могут возникнуть проблемы с ЖКТ

Даже если необычный десерт не вызовет аллергии, возможны проблемы с пищеварением.

В дубайском шоколаде много углеводов и жиров, а это может привести к диарее, изжоге и вздутию живота. Кроме того, если часто есть такую сладость, увеличивается риск набора веса и ожирения. Высокая концентрация сахара может усугубить состояние людей с сахарным диабетом.

Кроме проблем с ЖКТ и риска аллергии, избыток сахара и углеводов в таком десерте может вызвать:

  • сбои в работе поджелудочной железы;

  • обострение болезней желчного пузыря, таких как холецистит, что особенно опасно при наличии камней.

Как безопаснее всего есть десерт

Тесто катаифи жарят в большом количестве масла, это еще больше повышает калорийность шоколада, отмечают эксперты. К тому же часто производители не раскрывают полный состав ингредиентов. Качество теста, шоколада и пасты может быть низким.

Так что лучший способ полакомиться необычным десертом безопасно — приготовить его самостоятельно.

Наталья Зубарева советует выбрать хорошее тесто катаифи, не добавлять слишком много фисташковой пасты и заменить молочный шоколад на горький хотя бы частично. Все это снизит калорийность блюда и тем самым убережет вас от возможных опасных последствий.

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Комментарии
8
Zet
1 час
чем опасен... пристрастишься и разоришься...
261182581
1 час
Кушайте отечественную химию
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