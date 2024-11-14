Globalcheck: YouTube снова полностью доступен в России

О том, что «ютуб заработал» пишут многие телеграм-каналы. Заявляется, что «YouTube снова работает у всех операторов». Согласно данным сервиса мониторинга блокировок GlobalCheck, видеохостинг снова стал полностью доступен в России.

Корреспондент «Фонтанки» не обнаружил никаких позитивных изменений в работе «замедленного» видеохостинга. Впрочем, то же самое в настоящий момент сообщают практически все, кто пользуется услугами Ростелекома. Гораздо лучше дела обстоят у мобильных операторов — но у некоторых из них YouTube и ранее был доступен.

Ранее сегодня Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube. Накануне Путин провел встречу с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым. Последний пожаловался президенту на работу YouTube в России, отметив, что замедление платформы «сегодня не очень целесообразно». На это глава государства ответил, что на видеохостинге «бывают всякие пакости».

Первые признаки замедления YouTube в России начали появляться 1 августа. Дмитрий Песков утверждал, что власти не намерены ограничивать доступ к видеохостингу, но вскоре депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал замедление YouTube в России, назвав такой ход вынужденным шагом «против администрации иностранного ресурса».

Схожее заявление делал и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, администрация сервиса повела себя «неправильно»: «…Зачищают наши ресурсы и продвигают ресурсы наших оппонентов и наших врагов». «Когда это носит откровенно враждебный характер — это недопустимо, — сказал зампред Совбеза и добавил: — Мы им неоднократно говорили: „Ну вы баланс какой-то держите“. Но нет».